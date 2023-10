Bia Haddad vence nas duplas e vai às oitavas do WTA de Pequim

Depois de ser derrotada pela italiana Jasmine Paolini na estreia da chave de simples do WTA 1000 de Pequim, Beatriz Haddad Maia voltou para a quadra na madrugada desta segunda-feira, ao lado da companheira russa Veronika Kudermetova, e garantiu vaga nas oitavas de final das duplas. A classificação veio após vitória em duelo complicado com a casaque Anna Danilina e a russa Alexandra Panova, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/7.

Bia está competindo pela primeira vez após ter lesionado as mãos em um acidente doméstico no México, há duas semanas, quando o box do banheiro do hotel em que estava hospedada estourou. Ela tirou os pontos apenas na última terça-feira e teve pouco tempo para se preparar, por isso foi muito irregular ao duelar com Paolini, mas melhorou no compromisso como duplista.

A volta por cima nas duplas, contudo, vem acompanhada de uma queda no ranking de simples. A paulistana, que chegou a entrar no top 10 nesta temporada, caiu da 18ª para a 19ª colocação e tem a posição no top 20 sob risco. A ultrapassagem foi feita justamente por sua parceira nas duplas, Veronika Kudermetova, campeã do WTA 500 de Tóquio, do qual a brasileira não pôde participar por causa da lesão.

Bia e Kudermetova começaram o primeiro set desta segunda, contra Danilina e Panova, em desvantagem, mas viraram com uma quebra no quinto game. Depois, evitaram o empate no oitavo game, salvando três break points, e fecharam em 6/4. Na segunda parcial, o equilíbrio se manteve durante a maior parte do tempo e a primeira quebra só veio no game final, que colocou 6/4 no placar a favor das adversárias e levou a decisão para o terceiro set de ponto a ponto, vencido por 10 a 7 pela brasileira e sua parceira russa. As oitavas serão contra a checa Nadiya Kichenok e a romena Monica Niculescu.

MAIS JOGOS

A madrugada do WTA de Pequim também teve a estreia da número 2 do mundo Iga Swiatek, que bateu a espanhola Sara Sorribes Torno em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3, e irá enfrentar a francesa Varvara Gracheva na próxima fase. Em outras partidas, a francesa Caroline Garcia desbancou a ucraniana Ketryna Biandl, a tunisiana Ons Jabeur superou a americana Ashlyn Krueger e Coco Gauff, também dos EUA, venceu a russa Ekaterina Alexandrova.

A capital chinesa também está sendo palco de um ATP 500, já em fase mais avançada. O russo Daniil Medvedev passou pela francês Ugo Humbert nas quartas de final para fazer a semi contra o alemão Alexander Zverev, que eliminou o chileno Nicolas Jarry.