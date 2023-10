Santos fica sem armador para jogo com Palmeiras e Soteldo perde clássico pela 2ª vez seguida

Marcelo Fernandes assumiu o comando do Santos fazendo reunião com os jogadores mais experientes e dizendo que eles seriam o alicerce para o treinador desenvolver um bom papel na vaga de Diego Aguirre. O time abraçou o discurso e ganhou dois jogos seguidos, contra Bahia e Vasco. Mas, para o clássico diante do Palmeiras, domingo, na Arena Barueri, o técnico terá um desafio gigante: perdeu seus dois armadores por suspensão. Soteldo já não havia enfrentado o rival no primeiro turno também por estar suspenso.

A última derrota do Santos no Brasileirão ocorreu na Vila Belmiro, com 3 a 0 para o Cruzeiro. Diego Aguirre foi demitido após o revés em dia no qual não teve Soteldo e barrou Lucas Lima. A dupla foi a aposta de Marcelo Fernandes nos dois triunfos que tiraram o time da zona de rebaixamento.

O venezuelano está fora do clássico por causa do terceiro amarelo. Apesar de muitos torcedores santistas criticarem a atitude do árbitro Anderson Daronco em punir o camisa 10 após ele subir na bola, a justificativa na súmula é de que o jogador foi advertido por discutir com um rival.

No mesmo lance, após confusão generalizada, Lucas Lima acabou expulso por agredir o argentino Vegetti, do Vasco. O árbitro justificou o vermelho por causa de "um empurrão e um pisão no pé" do adversário com a bola parada.

Sem a dupla, Marcelo Fernandes terá uma dor de cabeça enorme para armar o time. Jean Lucas não foi bem contra o Cruzeiro adiantado no meio e Nonato também pouco rendeu naquela partida. São as opções mais prováveis caso o técnico opte por manter o esquema. Mendoza, caso se recupere de problema muscular, também poderia ser improvisado no setor.

Sandry seria uma outra opção, mas rompeu os ligamentos e só volta em 2024. Lucas Barbosa e Luan Dias foram dispensados e sobrariam os jovens Miguelito ou Malthus. Como precisa pontuar, não está descartada a possibilidade de o treinador colocar um terceiro volante ao lado de Rincón e Jean Lucas. Camacho e Dodi entraram no segundo tempo contra o Vasco. Rodrigo Fernández foi expulso no domingo, e também está fora.

O treinador ainda deve promover a volta de Messias à defesa por causa da suspensão de Dodô, então improvisado como terceiro defensor. O técnico vai usar a semana livre para reconstruir sua equipe, que sem Soteldo, segurou o 0 a 0 no primeiro turno.