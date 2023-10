Andretti dá primeiro passo para se tornar a 11ª equipe de Fórmula 1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta segunda-feira que Michael Andretti atende a todos os critérios exigidos para formar uma equipe de Fórmula 1, um passo importante para expandir o grid da principal categoria para 11 equipes.

A decisão da FIA não garante que a Andretti terá uma equipe de dois carros, e a Andretti Global e a parceira Cadillac ainda devem provar seu valor comercial à Liberty Media, detentora dos direitos da F-1, e às equipes existentes, que se opõem veementemente à expansão do grid de 20 carros. As equipes não têm direito a voto na expansão da grade pela Andretti.

No entanto, o anúncio de segunda-feira foi um primeiro e importante passo na busca de três anos da Andretti para devolver um dos nomes mais célebres do automobilismo ao auge do automobilismo. Mario Andretti venceu o campeonato de F-1 de 1978 e Michael, seu filho, correu 13 corridas durante a temporada de 1993.

Pai e filho estão entre os pilotos de maior sucesso na história das corridas americanas e ocupam o terceiro e quarto lugar na lista de vitórias de todos os tempos da Fórmula Indy. Eles vêm tentando há anos trazer o nome Andretti de volta à F-1 e superaram um obstáculo ao formalizar o apoio do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"A FIA é obrigada a aprovar candidaturas que cumpram os requisitos de candidatura de Manifestações de Interesse e aderimos a esse procedimento ao decidir que a candidatura da Andretti Formula Racing LLC prosseguiria para a próxima fase do processo de candidatura", disse Ben Sulayem. "A Andretti Formula Racing LLC foi a única entidade que atendeu aos critérios de seleção estabelecidos em todos os aspectos materiais. Parabenizo Michael Andretti e sua equipe pela finalização completa."

Ben Sulayem, que assumiu a chefia da FIA no final de 2021, liderou a abertura este ano de um processo de "manifestação de interesse" para potenciais novas equipes depois que Andretti solicitou que o grid fosse expandido para permitir novos participantes. A moção de Andretti veio após uma oferta fracassada em 2021 para comprar uma equipe existente.

A FIA recebeu sete candidatos na primeira fase. Cinco passaram para a segunda rodada, que exigiu uma taxa de US$ 300 mil e um aprofundamento do órgão dirigente da F-1. Apenas quatro candidatos concluíram todo o processo; Andretti, com motores que receberiam o emblema da General Motors sob a bandeira Cadillac, foi considerado o único candidato digno.

O candidato teve que atender aos requisitos esportivos, técnicos e financeiros da FIA para ser recomendado como futura equipe. Ben Sulayem disse nesta segunda-feira que "nosso objetivo, após rigorosa devida diligência durante a fase de inscrição, era aprovar apenas inscrições potenciais que atendessem aos critérios estabelecidos e ilustrassem que agregariam valor ao esporte".

A maioria das equipes existentes tem sido publicamente contra a expansão do grid para qualquer pessoa, mesmo um americano com a marca General Motors. A F1 este ano terá três corridas nos Estados Unidos, cinco na América do Norte, e tem como alvo um novo mercado de patrocínio ao explorar a popularidade americana das séries de corridas europeias.

Mas as equipes existentes - nomeadamente as principais Red Bull e Mercedes - argumentam que investiram muito na F-1 para que alguém pudesse comprar sua entrada na categoria. É necessária uma taxa anti-diluição de US$ 200 milhões para qualquer novo participante, mas as equipes argumentam que a expansão diminui seu corte financeiro. E, eles argumentaram, se Andretti quer tanto um time, então ele deveria simplesmente comprar um.

Gene Haas fez exatamente isso e lançou a única equipe de propriedade americana em 2016. Andretti argumentou que sua equipe será realmente a equipe americana com um verdadeiro piloto americano e o apoio da GM e de um patrocinador americano.

Ben Sulayem apoiou o esforço da Andretti e disse que o nome Andretti e a General Motors trazem muito para a categoria para serem totalmente rejeitados por futuras equipes. Ele também não tem uma participação financeira nos lucros da F-1 da forma como a Liberty e as equipes existentes coletam atualmente.

Ben Sulayem disse que abrir o processo para a adesão de novas equipes "também atraiu ainda mais o compromisso da Audi, Honda e Ford e o interesse da Porsche e da General Motors".