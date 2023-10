De olho no G-4, Mirassol enfrenta o desesperado Londrina na Série B

Com objetivos distintos, Mirassol e Londrina se enfrentam nesta terça-feira, às 19h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paulista ainda sonha com o acesso, o paranaense briga para fugir da zona de rebaixamento.

O Mirassol vem de dois triunfos consecutivos, sendo o último diante do CRB, por 1 a 0. Com isso, subiu para o nono lugar, com 46 pontos. Em quarto, o Guarani tem 53.

O Londrina, por sua vez, desencantou ao bater, em casa, o Sampaio Corrêa por 1 a 0. O time paranaense ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento, já que é o vice-lanterna, com 24. O Avaí, primeiro fora do descenso, tem 31.

O técnico Mozart terá apenas um desfalque para escalar o Mirassol. O volante Neto Moura tomou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Com isso, Yuri Lima pode aparecer entre os titulares ou até mesmo Camilo, caso o treinador aposte em uma formação mais ofensiva.

"Acredito que vamos brigar até a última rodada pelo nosso objetivo maior. Conquistamos esse primeiro, sou grato a Deus por termos conquistado os 46 pontos, mas temos que querer mais, queremos mais e vamos brigar por mais", avisou o técnico Mozart.

Do outro lado, Roberto Fonseca também terá problemas para escalar o Londrina. O volante Rodrigo e o lateral Marcos Pedro estão suspensos pelo acúmulo de cartões. O primeiro deve ser substituído por Moisés Gaúcho, que retorna de suspensão. O segundo vinha sendo reserva.

"Trazendo sempre para o mental que a gente precisa guerrear, fazer de cada jogo uma decisão. Esse vai ser o espírito. Temos mais uma final na Série B", disse o treinador.