Guarani estende contrato do lateral Diogo Mateus até dezembro de 2024

Em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani estendeu o contrato do lateral-direito Diogo Mateus até dezembro de 2024. Ele vem sendo uma das peças importantes do técnico Umberto Louzer na boa campanha do clube, que briga pelo acesso à elite do futebol nacional.

Diogo Mateus tem 30 anos e já fez 89 jogos com a camisa do time de Campinas, com dois gols e duas assistências. Ele ficou fora em apenas três jogos dos 30 realizados pelo clube na Série B.

O Guarani está aproveitando o bom momento do clube para iniciar o planejamento visando a temporada 2024. Além de Diogo Mateus, mais quatro atletas tiveram os contratos renovados recentemente: o goleiro Pegorari, o lateral Mayk, o volante Matheus Bueno e o atacante Derek.

De olho no acesso, o Guarani aparece na quarta posição da Série B, com 53 pontos, atrás apenas de Vitória (58), Sport (54) e Juventude (53). Em quinto, o Novorizontino tem 51. O próximo desafio é um adversário direto na briga pelo G-4, o Vila Nova (8º), no sábado, às 18h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 31ª rodada.