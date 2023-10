Sinner elimina Alcaraz e encara Medvedev na final do Torneio de Pequim

Em grande momento, o tenista italiano Jannik Sinner derrubou o espanhol Carlos Alcaraz em sets diretos, nesta terça-feira, e avançou à final do Torneio de Pequim. Na final da forte competição chinesa, de nível ATP 500, Sinner vai enfrentar o russo Daniil Medvedev, algoz do alemão Alexander Zverev.

Sinner eliminou Alcaraz, atual campeão de Wimbledon, por 7/6 (7/4) e 6/2. Foi a quarta vez que o italiano derrubou o rival espanhol em sete partidas no circuito profissional - foi o segundo triunfo consecutivo nesta temporada. Com o feito, Sinner garantiu seu melhor ranking da carreira.

Ele vai saltar do sétimo para o quarto lugar da ATP, na atualização da próxima segunda-feira. E, assim, se tornou o segundo tenista do seu país a figurar em tal posição - o primeiro foi Adriano Panatta, campeão de Roland Garros em 1976. Sinner vai disputar sua quinta final da temporada. Até agora tem dois títulos e dois vices.

Mais cedo, Medvedev eliminou o alemão Alexander Zverev em sets diretos. O tenista russo, segundo cabeça de chave, bateu o rival por 6/4 e 6/3. Com a vitória, Medvedev se garantiu em sua oitava final na temporada, já tendo somando cinco títulos no ano, seu recorde na carreira até agora.

Em 2023, ele levantou os troféus dos Masters 1000 de Miami e de Roma, foi campeão também em Dubai, Doha e Roterdã. E foi vice-campeão no Masters de Indian Wells e no US Open. No geral, o russo disputará sua 34ª final da carreira.

No retrospecto entre os dois finalistas de Pequim, Medvedev leva ampla vantagem sobre Sinner. Até agora, são seis confrontos, com seis vitórias do russo.

PRINCIPAIS FAVORITAS AVANÇAM

Na chave feminina, as principais cabeças de chave avançaram às oitavas de final. Atual número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka superou a britânica Katie Boulter por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/2). Sua próxima adversária será a italiana Jasmine Paolini, algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia.

Vice-líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek também fez a sua parte e despachou a russa Varvara Gracheva por 6/4 e 6/1. Em busca da vaga nas quartas de final, a ex-número 1 do mundo enfrentará a polonesa Magda Linette.

A americana Coco Gauff, campeã do US Open, eliminou a croata Petra Martic, por 7/5, 5/7 e 7/6 (7/2), e agora vai encarar a russa Veronika Kudermetova, que avançou ao superar a ucraniana Lesia Tsurenko por 3/6, 6/0 e 6/0.

A americana Jessica Pegula (4ª cabeça de chave) e a francesa Caroline Garcia (9ª) também se garantiram nas oitavas. A primeira venceu a russa Anna Blinkova por 6/7 (2/7), 6/2 e 6/1, enquanto Caroline superou a casaque Yulia Putintseva por 6/3, 3/6 e 6/3.

Também venceram nesta terça a ucraniana Marta Kostyuk e a chinesa Wang Xinyu. A tenista da Ucrânia derrubou a tunisiana Ons Jabeur (7ª), vice-campeã de Wimbledon, por 7/6 (7/5) e 6/1. Xinyu despachou a russa Daria Kasatkina (11ª) por 6/4 e 6/2.