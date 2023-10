Brigatti explica saída de Pintado da Ponte Preta e projeta reta final: 'Serão oito decisões'

Antes coordenador de futebol, João Brigatti foi acionado para conter a crise na Ponte Preta nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador assumiu o lugar de Pintado, demitido na segunda-feira, e pediu apoio e entrega dos jogadores para salvar o time paulista do rebaixamento.

"Os resultados não vieram e no Brasil é difícil, tem que mostrar resultado, e optamos pela mudança do comando. Tínhamos a ideia de procurar outro treinador, mas faltando apenas oito jogos, acho que a gente iria perder tempo. Então optamos pela minha entrada, para que a gente possa mudar esse astral e ter uma performance melhor", disse o treinador.

Brigatti assume a Ponte Preta na 15ª colocação, com 33 pontos, quatro a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 29. Faltando oito jogos, a Ponte Preta precisa de 12 pontos para chegar aos 45, número que deve garantir a permanência.

Brigatti destacou a importância dos últimos jogos e explicou como vai trabalhar. "Faltam oito rodadas para a Ponte Preta, são oito decisões para que a gente possa trazer uma alegria para o nosso torcedor. Cada treinador tem suas convicções. O momento é de doação, de não medir esforços dentro de campo para que a gente possa ter uma equipe competitiva. Se não for pelo lado técnico, mas uma equipe bem postada. É nessa linha que vamos trabalhar."

O novo comandante ainda garantiu que nenhum jogador tem vaga garantida. "Tá em aberto, a partir desse contato com os atletas, a escalação está em aberto. Eu tenho meus conceitos, minhas ideias, mas a gente tem que respeitar quem estava no comando e isso sempre foi feito. Vai depender dos jogadores aproveitarem a oportunidade ou não."

Por fim, Brigatti pediu apoio para que os atletas recuperem a confiança, mas avisou que haverá cobrança para uma mudança de postura. "É um momento difícil, conturbado e temos que passar para esses atletas confiança e tranquilidade. Mas a cobrança em cima deles também vai existir para uma melhor performance."

Ele já começa a preparação com o time para enfrentar o vice-líder Sport. A partida, válida pela 31ª rodada, será realizada na segunda-feira (9), às 20h, na Ilha do Retiro, no Recife (PE).