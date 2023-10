Campeão, São Paulo domina seleção da Copa do Brasil com seis jogadores e Dorival

Campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, o São Paulo liderou a escalação da seleção da Copa do Brasil na edição 2023. O técnico Dorival Junior e seis jogadores do time tricolor foram escolhidos na lista dos melhores em cada posição.

Rafael, campeão pela quarta vez do torneio - a primeira como titular -, foi o melhor goleiro. A defesa tem mais três são-paulinos: o lateral-direito Rafinha, o quarto zagueiro Beraldo e o lateral-esquerdo Caio Paulista. Fabrício Bruno, do Flamengo, foi o indicado para a zaga central.

Sem um centroavante de ofício, a equipe apontada apresenta cinco jogadores de meio de campo. Mais dois do São Paulo: Rodrigo Nestor, autor do gol do São Paulo na final com o Flamengo, e Wellington Rato. Villasanti (Grêmio), Renato Augusto (Corinthians) e Arrascaeta (Flamengo) foram os outros eleitos para o setor.

No ataque, o único representante foi o flamenguista Bruno Henrique, que marcou o gol do time carioca no segundo jogo da decisão, no Morumbi.