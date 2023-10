Guardiola não perde confiança no Manchester City, apesar dos últimos maus resultados

As derrotas para o Wolverhampton no Campeonato Inglês e na Copa da Liga Inglesa frente ao Newcastle não diminuíram o entusiasmo e nem a confiança do técnico Pep Guardiola na equipe do Manchester City para o duelo com o RB Leipzig, nesta quarta-feira, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo G da Liga dos Campeões.

O treinador exige concentração de seus jogadores para a partida na Alemanha. "Agora temos que avançar para o Leipzig e depois para o Arsenal. Não vamos vencer a Premier League no jogo com o Wolves (Wolverhampton) ou perdê-la. Estou mais do que satisfeito com o que eles fizeram até agora e precisamos seguir em frente", disse Guardiola em entrevista coletiva.

O técnico espanhol considerou a derrota para o Wolverhampton normal. "O que os jogadores fizeram foi inacreditável. Sofremos dois chutes ao gol e perdemos o jogo, isso é futebol. Às vezes você tem que ajustar alguma coisa."

Guardiola prefere não colocar pressão sobre o artilheiro Haaland, ausente nas redes adversárias nas últimas partidas. "Ele teve muitas chances de fazer gols, é mais difícil com mais defensores lá, mas não só para ele, para qualquer jogador do mundo. Se você ver as chances que ele teve e os gols que marcou, ele está no mesmo nível da temporada passada."

Atual campeão europeu, o City divide a liderança do Grupo G com o RB Leipzig, com três pontos para cada equipe. Crvena Zvezda e Young Boys, que também se enfrentam nesta quarta-feira, ainda não pontuaram na Liga dos Campeões desta temporada.