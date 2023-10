Pikachu celebra vitória do Fortaleza e vaga na final da Sul-Americana: 'Fizemos história'

Autor do primeiro gol e um dos xodós da torcida do Fortaleza, Yago Pikachu deixou o gramado do Castelão sabendo que ele e seus companheiros entraram para a história do clube ao eliminar o Corinthians e chegar à final inédita da Copa Sul-Americana.

O agora atacante comentou que o clube sempre mirou a decisão do torneio internacional. Classificou a vitória sobre o Corinthians como justa e fez questão de enaltecer o trabalho realizado por todos os departamentos do clube.

"Fizemos história. Esse sempre foi nosso objetivo, desde a nossa reapresentação em dezembro do ano passado. Classificamos na liderança e garantimos a chance de decidir os mata-mata em casa. Nada mais justo do que chegar até aqui e eliminar um grande adversário. Todo mundo tem muita contribuição, jogador, comissão e funcionários", disse o jogador do time cearense.

Yago Pikachu disse que todos irão lembrar deste time, mas que ainda não há nada ganho. "Daqui 10, 20 anos vamos ver o que fizemos no dia de hoje. Queríamos muito chegar nessa final. Agora queremos o título, um feito inédito. Está longe (a final), ainda temos o Brasileirão, mas vamos lutar muito por isso. Nossa classificação foi bem justa", concluiu.

Finalista pela primeira vez, o Fortaleza agora aguardará o adversário da decisão. Ele sairá do confronto entre LDU-EQU e Defensa y Justicia-ARG. No jogo de ida, o time equatoriano venceu por 3 a 0 e deixou a vaga bem encaminhada. A decisão da Sul-Americana está agendada para o dia 28 de outubro, no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, cidade próxima a Punta del Este, no Uruguai.