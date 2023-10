Com Beira-Rio lotado, Internacional e Fluminense definem 1º finalista da Libertadores

Internacional e Fluminense farão o segundo e decisivo jogo das semifinais da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Após empate por 2 a 2 no Maracanã, na última semana, a disputa para definir o primeiro finalista da competição está totalmente aberta.

A expectativa é que mais de 50 mil torcedores estejam presentes. A direção do clube gaúcho comunicou que os ingressos estavam esgotados ainda no sábado. A torcida do Fluminense também comprou todos os seus quatro mil bilhetes em apenas uma hora.

Com o resultado do jogo de ida, quem vencer a segunda partida estará garantido na final, enquanto um novo empate leva a disputa aos pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor do duelo entre Palmeiras e Boca Juniors, que empataram o primeiro jogo por 0 a 0, em Buenos Aires, na Argentina. O segundo encontro será na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Bicampeão, o Internacional está em busca de seu terceiro título. Em 2006, conquistou o continente pela primeira vez, derrotando o São Paulo. Já em 2010, superou o Chivas Guadalajara, do México.

O Internacional terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 12 pontos, de forma invicta. No mata-mata, surpreendeu ao eliminar o River Plate e, depois, passou pelo Bolívar, da Bolívia. Contra os argentinos, perdeu por 2 a 1, mas devolveu o placar em casa e venceu a disputa de pênaltis por 9 a 8. Diante do Bolívar, mesmo na altitude de La Paz, venceu por 1 a 0 e, como mandante, fez 2 a 0.

O retrospecto jogando em casa é quase perfeito: fez cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Focado na Libertadores, o Inter perdeu os dois últimos jogos no Brasileirão, onde ocupa a modesta 14ª posição, com 29 pontos.

O técnico Eduardo Coudet não deve mexer em nenhum setor em relação ao jogo de ida. Novidade na lateral-direita, o espanhol Hugo Mallo será mantido, com Bustos seguindo no banco. Mallo entrou para reforçar a defesa, pois Coudet tinha preocupações com Keno e Marcelo que formam o setor esquerdo do adversário. O jogador teve atuação de destaque e também marcou um dos gols.

Entre os jogadores poupados no final de semana, o goleiro Rochet e o volante Johnny chegaram a preocupar por dores lombares e inatividade, respectivamente, mas estão confirmados. O atacante Pedro Henrique, recuperado de fratura no braço, é outro que deve estar na lista de relacionados.

Coudet jogou o favoritismo para o Fluminense, mas conta com o apoio da torcida para conquistar nova classificação. "Vai ser um jogaço outra vez. É uma série aberta e é Libertadores. Enfrentamos dois candidatos: River e Fluminense. Nós também queremos ser candidato, mas somos o patinho feio nesta semifinal. Vamos jogar com o Beira-Rio lotado e tratar de dar uma grande alegria à nossa torcida e ter a sorte de passar", projetou.

Mesmo caindo no grupo do River Plate e não vencendo nas últimas três rodadas, o Fluminense garantiu a liderança do Grupo D, com dez pontos, na primeira fase. Já no mata-mata, passou por Argentinos Juniors, da Argentina, e Olimpia, do Paraguai. Diante dos argentinos, os tricolores empataram o primeiro jogo, por 1 a 1, e depois venceram por 2 a 0. Já contra os paraguaios, a classificação veio com duas vitórias: 2 a 0 e 3 a 1.

Em cinco jogos como visitante, soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. No último jogo pelo Brasileirão, jogou com reservas e foi derrotado pelo Cuiabá por 3 a 0. Assim, continua com 41 pontos, agora em sexto lugar.

Diferentemente do rival, o técnico Fernando Diniz será obrigado a fazer ao menos uma mudança. O lateral-direito Samuel Xavier foi expulso no jogo de ida e cumprirá suspensão. Com isso, Guga ganhará uma chance como titular.

O experiente zagueiro Felipe Melo, substituído no primeiro jogo por um desconforto no joelho, está confirmado. O também zagueiro David Braz, que não entrou, desta vez não foi nem relacionado após torção no joelho. Há a chance de Diniz povoar o meio-campo com a entrada do volante Alexsander no lugar do atacante John Kennedy. Se isso ocorrer, a escalação será a mesma que goleou o Flamengo por 4 a 1 na final do Campeonato Carioca.

Diniz revelou um esforço para que o seu time esteja totalmente preparado para o que pode acontecer. "Eu não sei estrategicamente como pode ser o jogo lá. Eles vão ter o apoio da torcida e esse é o fator principal. Não dá para antecipar muito o que vai acontecer. Temos que estar preparados com tudo aquilo que o Inter pode promover no jogo", declarou.