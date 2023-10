Temporada 2023 acabou para o Corinthians? Decisões dentro e fora de campo vão definir futuro

Cinco treinadores passaram pelo Corinthians ao longo desta temporada. Foram eles: Fernando Lázaro, Cuca, Danilo, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. Nas quatro linhas, o time alvinegro não conseguiu agradar em momento algum, sofreu durante o ano e viu a última chance de título escapar diante do Fortaleza, na semifinal da Copa Sul-Americana, na noite de terça.

Finalizado o sonho de erguer o troféu continental, o Corinthians agora terá decisões relevantes dentro e fora de campo. No Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra ocupa a modesta 13ª posição, com 30 pontos, quatro a mais do que o Vasco, time que abre a zona de rebaixamento. Faltam 13 jogos para o fim do torneio e há dois objetivos claros: fugir da degola e conquistar uma vaga em competição continental em 2024, como a Libertadores.

No próximo sábado, às 21h, o Corinthians mede forças com o Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo promete ser intenso diante dos contextos vividos pelos dois clubes de maior torcida do País. Os donos da casa precisam se distanciar da zona do rebaixamento e esquecer a nova eliminação, enquanto os rubro-negros estão no topo da tabela, mas vivem sob desconfiança até acertarem com um substituto para o técnico Jorge Sampaoli. Tite está para ser anunciado.

Nas próximas rodadas, o Corinthians ainda terá pela frente rivais diretos na luta contra a degola. América-MG, Cuiabá, Santos, Bahia, Vasco, Inter e Coritiba estão no fundo da tabela e concorrem com o time alvinegro por vagas na Série A de 2024. A boa notícia é que Mano Menezes terá mais tempo para trabalhar o elenco e mudar peças. Tentar um padrão e ficar com a bola.

AS ELIMINAÇÕES DO CORINTHIANS EM 2023

Ituano, São Paulo e Fortaleza foram os algozes do Corinthians em 2023. O time alvinegro caiu para o adversário do interior paulista nas quartas de final do Estadual. Na Copa do Brasil, viu o arquirrival levar a melhor e virar o confronto já na semifinal. A esperança de um único troféu ficou restrito à Sul-Americana, mas o empate por 1 a 1 na ida, em Itaquera, consequentes demissão de Luxemburgo e contratação de Mano e o fraco desempenho nas últimas rodadas impediram que o otimismo tomasse conta do Parque São Jorge.

Em Fortaleza, o time tricolor reinou e foi avassalador nos primeiros minutos do segundo tempo para despachar o Corinthians e ficar com a vaga na final. Foram raras as chegadas corintianas ao ataque.

Como está há apenas uma semana no comando técnico, Mano Menezes ainda não teve tempo de realizar mudanças na equipe. Após a eliminação, o treinador foi questionado sobre a necessidade de novidades no elenco para haver uma reação no Brasileirão. O gaúcho se esquivou e disse que não era o melhor momentos para fazer tal tipo de avaliação.

"É sempre inadequado falar em cima de uma eliminação que vai encerrar ciclo de um ou de outro. Falei na apresentação que estamos aqui para fazer um trabalho. No futebol, no Brasil principalmente, ciclos se encerram, a cada ano tem de montar uma nova equipe, mas vamos trabalhar esse restante do Brasileirão para já fazer uma equipe melhor", disse o técnico.

FÁBIO SANTOS ANUNCIA FIM DE CARREIRA

Aos 38 anos, o lateral-esquerdo Fábio Santos tem acumulado falhas e ouvido repetidas críticas da torcida. Na saída de campo, na capital cearense, ele se mostrou emocionado. "Sei que está chegando o fim da carreira. Mais do que ninguém queria esse título para fechar com chave de ouro. Voltei para o clube em um momento que precisava. Tem sido um ano muito difícil, nunca me escondi. É difícil falar de cabeça quente, mas agora é tentar achar motivação para terminar essa temporada e encerrar a carreira de forma digna, por tudo o que construí dentro do clube. Só peço desculpas ao torcedor", afirmou.

POLÍTICA AGITA BASTIDORES DO PARQUE SÃO JORGE

A política também se encontra em momento efervescente no Parque São Jorge. Em 25 de novembro, sócios do Corinthians irão às urnas escolher um novo presidente para um mandato de três anos (2024 a 2026). Duílio Monteiro Alves terminará sua gestão sem conquistar títulos com a equipe profissional masculina. É a primeira vez que um cartola corintiano encerra um mandato sem troféus em 36 anos. Roberto Pasqua, entre 1985 e 1987, também passou em branco.

"Estamos muito tristes, novamente eliminados na semifinal. Pedimos desculpas ao torcedor por não retribuir à altura de tudo o que eles fazem por nós. Eles mereciam muito mais. O que está sendo feito na gestão é muito claro, mas hoje o torcedor está muito chateado. O clube está muito melhor estruturado, mas no futebol não tomamos as melhores decisões, passamos por muitos treinadores... Esse é o motivo das eliminações. Espero que o próximo presidente tome decisões melhores lá na frente", afirmou Duílio após a queda na Sul-Americana.

O candidato da situação é André Luiz Oliveira, o André Negão, nome próximo a Andrés Sánchez e escolhido para liderar o grupo que comanda a administração alvinegra desde 2007. Augusto Melo é o representante da oposição. Ele já se mostrou incomodado pela contratação de Mano Menezes sem seu consentimento e planeja uma reformulação completa no elenco para 2024.

Confira os jogos do Corinthians até o fim da temporada:

07/10 - Corinthians x Flamengo

18/10 - Fluminense x Corinthians

21/10 - Corinthians x América-MG

24/10 - Cuiabá x Corinthians

28/10 - Corinthians x Santos*

01/11 - Corinthians x Athletico-PR*

04/11 - Red Bull Bragantino x Corinthians*

08/11 - Corinthians x Atlético-MG*

11/11 - Grêmio x Corinthians*

22/11 - Corinthians x Bahia*

25/11 - Vasco x Corinthians*

29/11 - Corinthians x Inter*

03/12 - Coritiba x Corinthians*

*jogos com datas provisórias.