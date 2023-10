Fifa confirma jogos da Copa de 2030 na América do Sul e sede em Espanha, Portugal e Marrocos

De forma surpreendente, a Fifa anunciou nesta quarta-feira que a Copa do Mundo de 2030 será disputada na Espanha, em Portugal e no Marrocos. A entidade máxima do futebol mundial também anunciou que os primeiros jogos do mesmo Mundial serão realizados na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Desta forma, a Fifa contemplou as duas principais candidaturas para a Copa que vai marcar o centenário do torneio, disputado pela primeira vez em 1930, no Uruguai.

A decisão surpreendeu porque a entidade não havia programado nenhum anúncio para esta quarta. Ao mesmo tempo, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, se antecipara à própria Fifa ao anunciar, em entrevista coletiva, os jogos inaugurais na América do Sul. Com a decisão da Fifa, a Copa do Mundo será disputada pela primeira vez em seis países diferentes e em três continentes.

"O Conselho da Fifa concordou por unanimidade que a única candidatura será a combinada de Marrocos, Portugal e Espanha, que sediará o evento em 2030 e se classificarão automaticamente", anunciou a entidade. "Além disso, tendo em conta o contexto histórico da primeira Copa do Mundo, o Conselho da Fifa concordou ainda por unanimidade em sediar uma cerimônia única para a celebração do centenário na capital do Uruguai, em Montevidéu, onde a primeira Copa foi disputada, em 1930, assim como três partidas no Uruguai, Argentina e Paraguai, respectivamente."

Cada um dos três países sul-americanos vão sediar uma partida, envolvendo suas respectivas seleções. E o primeiro jogo da Copa está marcado para o Estádio Centenário, na capital uruguaia. Na sequência, as três seleções sul-americanas e seus adversários vão atravessar o Oceano Atlântico para a sequência da Copa nos gramados portugueses, espanhóis e marroquinos.

"Num mundo dividido, a Fifa e o futebol estão unidos", discursou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Em 2030, nós teremos uma única pegada global, três continentes (África, Europa e América do Sul), seis países (Argentina, Marrocos, Paraguai, Portugal, Espanha e Uruguai) recebendo e unindo o mundo enquanto celebraremos juntos o jogo bonito, o centenário e a Copa do Mundo da Fifa."

NOTÍCIA ANTECIPADA

Poucos minutos antes do anúncio oficial da Fifa, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, surpreendera o mundo do futebol ao divulgar, em entrevista coletiva, que os três países da América do Sul sediariam os "jogos inaugurais" da Copa de 2030. Ele mesmo afirmara que as sedes seriam Espanha, Portugal e Marrocos. Os anúncios ficaram no ar até a Fifa confirmar as informações, através do seu site oficial.

Até então, a informação oficial da Fifa era de que o processo de escolha da sede de 2030 ainda não estava em aberto oficialmente. Havia as candidaturas conjuntas da América do Sul e da Península Ibérica (que chegou a incluir a Ucrânia), além do interesse declarado da Arábia Saudita. A entidade ainda não havia informado qual será o cronograma do processo de decisão sobre a escolha da sede.

O anúncio de Domínguez, portanto, causou alvoroço nas redes sociais. "Acreditamos Sempre. A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão os jogos de abertura do #MundialCentenario", disse o presidente da Conmebol em seu perfil nas redes sociais.

A proposta inicial da Conmebol incluía o Chile, que não foi contemplado nesta proposta aprovada pela Fifa. Apesar disso, o presidente da Conmebol afirmou que não desistiu de colocar jogos do futuro Mundial no país vizinho. "Serão três jogos inaugurais, serão três festas", avisou Domínguez.

COPA DE 2034

A Fifa precisou atuar nos bastidores para atender o interesse de todos que queriam receber o Mundial de 2030. Além de colocar seis países para sediarem países desta Copa, contemplando as demandas da América do Sul, a entidade agradou aos países da Ásia ao anunciar que o torneio de 2034 será disputado na Ásia ou na Oceania, seguindo os critérios do "princípio de rodízio entre as confederações", segundo afirmou a entidade, em comunicado.

Desta forma, a Fifa indica que a sede seguinte da Copa deve ficar na Ásia, em razão dos interesses já demonstrados por Arábia Saudita e China.

"Também foi acordado que em linha com o princípio de rodízio entre as confederações e em busca de garantir as melhores condições possíveis para a realização dos torneios, os processos de candidatura para as edições de 2030 e 2034 são conduzidos simultaneamente, com o convite para as associações-membros da Fifa dos territórios da AFC (Confederação de Futebol da Ásia) e a OFC (Confederação de Futebol da Oceania) na disputa para sediar a Copa do Mundo de 2034", informou a entidade, em comunicado.