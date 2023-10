Coritiba diz ter identificado torcedor que fez gestos racistas durante clássico

A direção do Coritiba identificou o torcedor que fez gestos racistas para a torcida do Athletico-PR, durante o clássico de domingo, disputado no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 25ª rodada do Brasileirão. O clube informou que enviou as informações à polícia.

"O Coritiba Foot Ball Club informa que, a partir das imagens do circuito interno de monitoramento do Estádio Couto Pereira, foi devidamente identificado possível autor de supostos atos racistas no último domingo (01), no athleTIBA", registrou a diretoria do Coritiba.

Segundo o clube, as informações foram direcionadas para a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), da Polícia Civil do Paraná. "O clube reitera seu repúdio a todo e qualquer ato de racismo e discriminação. Tais condutas são inaceitáveis e incompatíveis com os valores e a história do clube."

Em vídeos que circulam nas redes sociais, dois torcedores do Coritiba aparecem supostamente imitando um "macaco" para a torcida do rival Athletico-PR. O delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Demafe, já havia solicitado ao Coritiba os registros internos do estádio para investigar o caso. São dois homens, um de camisa verde e outro de branco, gesticulando em direção à torcida visitante do Couto Pereira. No vídeo, dá para ver que dois fiscais acompanham de perto a situação, mas nada fazem.