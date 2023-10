Atlético de Madrid sofre na Liga dos Campeões, mas volta a buscar virada em casa

O torcedor do Atlético de Madrid voltou a ter um dia de fortes emoções no estádio Metropolitano. Após levar um susto no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol, o time madrilenho ficou atrás do marcador por duas vezes contra o Feyenoord, mas buscou novamente a virada no marcador, nesta quarta-feira. A vitória por 3 a 2 deixa o Atlético na liderança do Grupo E da Liga dos Campeões.

O time comandado pelo técnico Diego Simeone vinha de partida complicada no domingo, quando chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Cádiz. Mas anotou três gols em seguida e decretou uma suada virada no Espanhol.

Com o triunfo, o Atlético venceu a primeira nesta Liga dos Campeões, chegou aos quatro pontos e despontou na liderança provisória da chave. A Lazio enfrentará o Celtic ainda nesta quarta e poderá desbancar o time espanhol da liderança do grupo.

Nesta quarta, o Atlético voltou a decepcionar a torcida ao longo do primeiro tempo. O Feyenoord abriu o placar logo aos 6 minutos, quando Ayase Ueda recebeu bela enfiada pela esquerda, invadiu a área e bateu em cima de Oblak. O goleiro rebateu sobre o corpo do zagueiro Mario Hermoso e viu a bola morrer no fundo das redes.

O empate veio seis minutos depois, com certa emoção para a torcida da casa. Inicialmente, o árbitro anulou o lance, por impedimento. Mas mudou de ideia após consultar o VAR. No lance, a bola ia em direção a Saul Niguez, em clara posição irregular, mas a zaga cortou antes e a bola acabou nos pés de Morata, em posição regular.

Mas os holandeses voltaram a liderar o placar aos 33. Após cobrança de falta na área, Hancko surgiu entre os marcadores para completar para as redes quase à queima-roupa de Oblak. Mais uma vez, o goleiro deu rebote e o próprio atacante completou para as redes.

Sem se abater, o Atlético buscou o empate nos acréscimos. Aos 48, Griezmann acertou uma puxeta quase dentro da pequena área, após longo bate-rebate na área, e deixou tudo igual.

O segundo tempo começou com o gol da virada atleticana. Logo no primeiro minuto, Molina cruzou rasteiro da direita, Griezmann passou direto na área, mas Morata não perdoou: 3 a 2. Daí em diante, o Atlético recuou e viu o time holandês tentar impor pressão. Mas, desta vez, o time visitante não conseguiu levar maior perigo ao gol de Oblak.

Pelo Grupo H, Royal Antuérpia e Shakhtar Donetsk também fizeram um jogo de muitos gols, na Bélgica. E o time ucraniano precisou suar para buscar a virada. Isso porque o time belga abriu 2 a 0, ainda no primeiro tempo, com gols de Muja e Balikwisha. Na etapa final, Sikan marcou duas vezes e Rakitskiy balançou as redes, definindo a reviravolta no marcador.

Apesar da primeira vitória nesta fase de grupos, o Shakhtar ocupa o terceiro lugar da chave, atrás de Barcelona e Porto, que ainda se enfrentam nesta quarta-feira.