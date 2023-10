Athletico-PR e Ajax firmam parceria para desenvolvimento de talentos na América do Sul

Destaque no futebol brasileiro nas últimas temporadas, o Athletico-PR chamou a atenção dos holandeses do Ajax, que buscaram o clube brasileiro para fazer uma parceria para desenvolvimento de talentos na América do Sul.

O acordo foi anunciado simultaneamente nesta quarta-feira, nas redes sociais e no site oficial dos dois clubes. "O Club Athletico Paranaense e o Ajax anunciam acordo de colaboração em metodologia, scouting e desenvolvimento de talentos. A parceria permite que Athletico e Ajax fortaleçam suas redes de contato no futebol mundial e suas metodologias de trabalho", informaram os clubes.

Para o Athletico-PR, a colaboração abre caminho para a negociação de seus jovens para a Europa. Além disso, o clube pode utilizar os métodos de aprendizagem do Ajax para as Categorias de Formação do CAT Caju. Ao Ajax, o foco será no Brasil, com a possibilidade de desenvolver o reconhecimento e a seleção de talentos.

"Sem dúvidas, esta parceria é de mais alto nível. As escolas brasileira e holandesa são duas gigantes do futebol mundial. Os benefícios são ilimitados. Acredito que os dois clubes crescem e podem evoluir ainda mais os seus processos de captação e formação de jovens jogadores. São duas marcas muito importantes em termos mundiais de formação de atletas", comemorou Alexandre Mattos, CEO de Negócios do Futebol e Áreas Nacional e Internacional do Athletico-PR.

Palavras endossadas por Maurits Hendriks, Chief Sports Officer (CSO) do Ajax. "Essa parceria representa nossa determinação em expandir a rede de futebol mundial do Ajax e prospectar talentos criativos. Estamos felizes em dar as boas-vindas ao Athletico Paranaense nesta rede", afirmou. "É um clube maravilhoso, conhecido no Brasil pela sua inovação e metodologia. Não somente dentro de campo, mas também fora dele. Com o Athletico Paranaense, podemos criar uma situação 'ganha-ganha' que vai além dos tradicionais limites de desenvolvimento de talentos."