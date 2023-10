Sinner quebra jejum contra Medvedev na decisão em Pequim e se garante no ATP Finals

Jannik Sinner fechou sua melhor semana da temporada com o título do forte Torneio de Pequim, a nível ATP 500, na China, no qual derrubou os dois principais favoritos. Depois de desbancar o cabeça de chave 1 na semifinal, o espanhol Carlos Alcaraz, o italiano desencantou em confrontos com o russo Daniil Medvedev, após seis derrotas, ao fazer 7/6 (7/2) e 7/6 (2) na decisão desta quarta-feira.

Aos 22 anos, o sexto favorito em Pequim conquistou o terceiro título em cinco finais no ano - havia vencido o Torneio de Montpellier e o Masters 1000 de Toronto. As duas derrotas em decisões, coincidentemente, foram contra Medvedev, nos Torneios de Roterdã e Miami. Na carreira, já são nove taças ao futuro número 4 do mundo.

O título em Pequim também garantiu uma vaga no ATP Finals de Turim, na Itália, entre os dias 12 e 19 de novembro. A competição fecha a temporada e reúne os oito melhores do ano. Ele começou a competição chinesa como sétimo do mundo e ganhará três posições no próximo ranking.

Oferecendo somente um break point para Medvedev durante todo o jogo, Sinner mostrou força e concentração para anotar 7 a 2 nos dois tie-breaks e erguer o troféu após 2h01 de batalha. Chegou a desperdiçar um 15 a 40 na oitava parcial, o que garantiria um primeiro set mais tranquilo.

O equilíbrio permaneceu no segundo set até o 6 a 6. Após bela passada, o italiano abriu quatro match points com 6 a 2 no tie-break e celebrou a vitória após grande devolução de direita no saque do russo. Ergueu os braços e festejou bastante a primeira vitória diante do duro oponente, que o parabenizou.

"Daniil, obrigado por me deixar ganhar pelo menos um jogo", se divertiu Sinner durante a cerimônia de premiação, arrancando risos do público. "Tivemos batalhas muito duras, principalmente este ano. Obrigado por me tornar um jogador melhor. Tenho treinado para derrotar você", continuou o italiano, lembrando das duas finais perdidas para o rival na temporada.

"Gostaria de parabenizar Jannik e sua equipe. Terceira final deste ano entre nós e você conseguiu vencer. Grande partida. Você é um jogador incrível, vivendo uma temporada incrível. Espero que possamos ter muito mais finais em torneios como este e tentar lutar por mais", disse o russo, parabenizando o italiano. No fim, aproveitou para "roubar" a pelúcia que veio junto ao belo troféu.