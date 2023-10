Abatido, Eduardo Coudet resume eliminação do Internacional: 'Golpe muito duro'

O Internacional viu escapar a vaga na final da Libertadores de 2023 em apenas seis minutos, resultando na derrota para o Fluminense, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio. Em entrevista coletiva, o abatido técnico Eduardo Coudet resumiu a derrota: "Golpe muito duro".

O treinador disse ser muito difícil analisar a eliminação logo após o confronto, sobretudo após a superioridade do seu time durante os 90 minutos. Ele comentou que a situação da partida estava controlada, mas acabou desandando.

"A tristeza é grande. Hoje foi mostrado que futebol não é merecimento, mas sim gols feitos. Isso dá raiva, pois fizemos um bom jogo. É um golpe muito duro", disse o treinador colorado após a partida.

Eduardo Coudet também foi questionado sobre a sequência da temporada e como encara o Brasileirão. O time é apenas o 14º colocado, com 29 pontos. Está a três pontos da zona de rebaixamento.

"Estamos preparados para trocar a mentalidade. É focar no Brasileirão e subir na classificação. Ganhar e ganhar. Não podemos ficar posicionados onde estamos", completou o comandante.

RENÊ

O lateral Renê, também apontou como principal falha a perde de chances de gols para 'matar o jogo'.

"Acho que num jogo deste nível, nem sempre se consegue dominar os dois tempos. Fizemos um ótimo primeiro tempo, dominamos o tempo. No segundo tempo, eles ficaram mais com a bola, mas as melhores chances foram nossas. Mas infelizmente, a gente pecou na última bola. Não matamos o jogo e quando joga com uma adversário deste nível fica difícil. Eles tiveram duas chances e mataram o jogo."

E completou sobre os dois jogos semifinais. "É duro pelo que produzimos nas semifinais. Tivemos as melhores oportunidades, tanto aqui como lá. E infelizmente, o futebol é assim: quem não mata, acaba morrendo. Só passa um e hoje o Fluminense foi feliz e nos tirou dentro de nossa casa."

Eliminado, o Internacional terá que se recuperar logo, já que no próximo domingo terá pela frente o arquirrival Grêmio, às 16 horas, novamente no Beira-Rio. O time acumula duas derrotas consecutivas e estará pressionado pelas arquibancadas.