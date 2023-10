Jhon Arias, Richard Ríos e James Rodríguez são convocados para a seleção colombiana

A lista de convocados da seleção colombiana para a disputa de mais duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 foi divulgada nesta quinta-feira pelo técnico Néstor Lorenzo, com três nomes que atuam no futebol brasileiro. O treinador chamou o volante Richard Ríos, do Palmeiras, e os meias James Rodríguez, do São Paulo, e Jhon Arias, do Fluminense, que irão se apresentar após a 26ª rodada do Brasileirão, no final de semana.

A Data Fifa começa segunda-feira, dia 9, e a Colômbia vai a campo nos dias 12 e 17, em duelos com Uruguai e Equador, respectivamente. A equipe comandada por Néstor Lorenzo está em terceiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com quatro pontos, atrás apenas do líder Brasil e da vice-líder Argentina, ambos com seis pontos.

Entre os três convocados que atuam no futebol brasileiro, Arias e James terão o calendário mais apertado, pois seus clubes voltam da pausa em 18 de outubro, para a 26ª rodada do campeonato nacional, um dia depois da partida dos colombianos contra os equatorianos. Na data em questão, o Fluminense receberá o Corinthians no Maracanã, enquanto o São Paulo irá visitar o Goiás no Estádio da Serrinha. Já o Palmeiras de Richard Ríos retorna da Data Fifa só no dia 19, quando vai a campo no Allianz Parque para enfrentar o Atlético-MG.

A ausência mais notável da lista colombiana é a do meio-campista Cuadrado, da Inter de Milão, que se recuperou recentemente de uma lesão e não foi chamado para evitar complicações. A última vez que ele esteve em campo foi na vitória por 1 a 0 da Colômbia sobre a Venezuela, na primeira rodada das Eliminatórias, dia 7 de setembro. Foi relacionado pela Internazionale para o duelo como Benfica, na terça-feira, pela Liga dos Campeões, mas não saiu do banco de reservas.

Veja a lista de convocados da seleção colombiana:

Goleiros: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) e Kevin Mier (Atlético Nacional).

Defensores: Carlos Cuesta (Genk), Cristian Borja (Braga), Daniel Muñoz (Genk), Davinson Sánchez (Galatasaray), Deiver Machado (Lens), Frank Fabra (Boca Juniors), Willer Ditta (Cruz Azul), Santiago Arias (Cincinnati) e Yerson Mosquera

(Cincinnati).

Meio-campistas: James Rodríguez (São Paulo), Jhon Arias(Fluminense), Jorge Carrascal (Dínamo), Kevin Castaño (Cruz

Azul), Matheus Uribe (Al-Sadd), Richard Ríos(Palmeiras), Wilmar Barrios (Zenit) e Yaser Asprilla (Watford).

Atacantes: Diego Valoyes (Juárez), Jhon Jader Durán (Aston Villa), Luis Díaz (Livepool), Luis Sinisterra

(Bournemouth), Mateo Casierra (Zenit) e Rafael Santos Borre (Werder Bremen).