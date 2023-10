Liverpool vence Union Saint-Gilloise e continua isolado como líder na Liga Europa

O Liverpool fez um jogo seguro no Anfield, nesta quinta-feira, e venceu o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, por 2 a 0, para continuar isolado na liderança do Grupo E da Liga Europa. Derrotado apenas uma vez na atual temporada, em um jogo contra o Tottenham com falha de arbitragem, o time comandado por Jürgen Klopp chegou aos seis pontos, dois a mais que o vice-líder Tolouse, que venceu o LASK Linz, da Áustria, por 1 a 0.

Em casa, diante de um adversário menos badalado, o Liverpool se lançou ao ataque e pressionou, embora com limitações criativas, durante os primeiros 20 minutos. Neste período, a melhor chance foi desperdiçada por Darwin Núñez, que recebeu um passe de Salah, dentro da pequena área e de cara para gol, mas bateu mal e mandou a bola para fora. Depois disso, o time inglês só voltou a levar perigo aos 35 minutos, novamente com Núñez, em finalização defendida pelo goleiro Moris.

Mesmo sem tanto volume ofensivo, o Liverpool acabou encontrando o caminho do gol antes do intervalo. Aos 45 minutos, Núñez teve outra chance, dessa vez chutando rasteiro após tabela com o Alexander-Arnold. Morris defendeu, mas soltou a bola nos pés de Gravenbarch, que colocou na rede. A equipe belga quase empatou no lance seguinte, em um lance de velocidade de Amoura, que concluiu mal a jogada.

O segundo tempo começou com o Liverpool levando um susto, pois Alison falhou ao tentar socar a bola no ar e a deixou viva na área. Ligado no lance, Quansah afastou para escanteio. A partir daí, o time de Klopp sofreu poucos sustos e teve oportunidades de ampliar, primeiro com um chute de Gravenberch defendido por Moris e depois com uma bola colocada na trave por Luís Díaz. O segundo saiu apenas aos 46 minutos, quando o Liverpool armou um contra-ataque rápido e contou com falhas da defesa adversária para chegar à rede com Diogo Jota.

OUTROS JOGOS

Também nesta quinta, o brasileiro Lucas Paquetá marcou um gol para ajudar o West Ham na vitória por 2 a 1 sobre o Freiburg, na Alemanha, pelo Grupo A, liderado pelo time inglês, com seis pontos. A equipe alemã é segunda colocada, com três, seguida por Olympiakos e Backa Topola.

Pelo Grupo B, o Ajax empatou por 1 a 1 com o AEK Atenas, enquanto Olympique de Marselha e Brighton ficaram no 2 a 2. O Betis venceu o Sparta Praga por 2 a 1, no Grupo C, mesmo o resultado da vitória do Limassol sobre o Ranger. O Sporting, por sua vez, foi derrotada por 2 a 1 pelo Atalanta, em jogo do Grupo D, no qual o Sturm Graz bateu o Raków.

No Grupo F, O Villarreal venceu o Rennes por 1 a 0 e o Maccabi Haifa empatou SME gols com o Panathinaikos. Para o Grupo G, o dia foi de goleadas, com a Roma fazendo 4 a 0 sobre o Servette e o Slavia Praga aplicando 6 a 0 sobre o Sheriff. A quinta também foi d vitória para o Bayer Leverkusen, que fez 2 a 1 no Molde, pelo Grupo H. No outro jogo da chave, o Qarabag venceu o hacken por 1 a 0.