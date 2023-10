Ponte Preta vai ter o retorno de Jeh, mas Fábio Sanches segue como dúvida

Sem vencer há cinco jogos, a Ponte Preta deve ter mudanças na busca pela reabilitação para voltar a abrir distância da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time campineiro faz um duelo dos opostos contra o vice-líder Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20h. O confronto irá marcar a reestreia no comando técnico de João Brigatti.

Ele vinha sendo coordenador técnico desde o começo do segundo turno da Série B, mas após a demissão de Pintado, assumiu o cargo nesta reta final. Para esta primeira partida, irá contar com o retorno do atacante Jeh, que cumpriu suspensão na derrota para o ABC, após ser expulso contra o Mirassol.

Por outro lado, o zagueiro e capitão, Fábio Sanches segue como dúvida. Ele esteve fora das duas últimas partidas por conta de uma lesão muscular e será reavaliado antes da delegação embarcar para Pernambuco.

Apesar disso, outra notícia animadora veio do departamento médico. De fora dos gramados desde o dia 11 de junho, por conta de uma artroscopia no joelho direito, Pablo Dyego voltou a treinar com bola e fazer atividades leves. A tendência é que daqui dez dias seja liberado para atuar.

Atualmente, a Ponte Preta é a 15ª colocada, com 33 pontos, bem perto da zona de rebaixamento.