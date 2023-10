Após briga contra rebaixamento no passado, lateral vibra com chance de acesso pelo Guarani

De contrato renovado, Diogo Mateus irá para a quarta temporada com a camisa do Guarani. Depois de viver altos e baixos, o lateral lembrou a temporada conturbada de 2022, quando o Guarani lutou para não cair na Série B do Campeonato Brasileiro e vibra com um possível acesso nesta temporada pelo time paulista.

Na Série B de 2022, o Guarani chegou a amargar boa parte de sua campanha na lanterna da tabela. Com uma boa retomada no segundo turno, o time se manteve na segunda divisão e chegou até sonhar com o acesso.

"Ano passado foi uma temporada complicada, quando a gente lutou para não cair. Graças a Deus conseguimos dar a volta por cima e conseguimos manter o Guarani na Série B. Vivi um momento complicado ano passado e o Guarani teve a confiança em mim para renovar para mais esse ano e que agora juntos a gente possa alcançar nosso objetivo que é o acesso.", disse o lateral.

Diogo Mateus tem 30 anos e chegou ao Guarani no meio de 2021. O lateral já entrou em campo em 89 oportunidades e soma dois gols e duas assistências. Nesta Série B, ficou de fora em apenas três jogos dos 30 realizados pelo clube. Com algum tempo de casa, o lateral se tornou um dos capitães do atual elenco na temporada.

"Para mim é algo novo, foi no início deste ano, quando o técnico Mozart me escolheu como um dos capitães e foi uma surpresa porque eu não esperava. É algo novo, porém, sendo sincero é uma responsabilidade, mas com o grupo que a gente tem, com os jogadores experientes, então são várias lideranças e a gente se ajuda muito. Que possamos continuar unidos para coroar o ano com o acesso", afirmou Diogo Mateus.

O Guarani está aproveitando o bom momento do clube para iniciar o planejamento visando a temporada de 2024. Além de Diogo Mateus, mais quatro atletas tiveram os contratos renovados. São eles: o goleiro Pegorari, o lateral Mayk, o volante Matheus Bueno e o atacante Derek.

De olho no acesso, o Guarani aparece na quarta posição da Série B, com 53 pontos, atrás apenas de Vitória (58), Sport (54) e Juventude (53). Em quinto, o Novorizontino tem 51. O próximo desafio é um adversário direto na briga pelo G-4, o Vila Nova (8º) no sábado, às 18h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 31ª rodada.