Atlético-GO enfrenta o Ituano em casa para colar no G-4 da Série B

Em bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO quer aumentar a sequência de vitórias para colar de vez no G-4 - zona de acesso. Nesta sexta-feira, pela 31ª rodada, recebe o Ituano, que busca se distanciar mais da zona de rebaixamento. A noite também contará com o duelo nordestino entre CRB e Ceará, que estão no meio da tabela.

A partida entre Atlético e Ituano será realizada às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). O time goiano vem de duas vitórias seguidas: 3 a 1 contra o Criciúma e 1 a 0 contra o Ceará. Com isso, saltou para o sexto lugar, com 50 pontos, apenas três a menos do que o Guarani, que fecha o G-4 com 53. Dentro de casa, não perde há nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates. No total, são 15 jogos, oito vitórias, seis empates e só uma derrota.

Já o Ituano não vence há cinco rodadas, sendo dois empates e três derrotas. Assim, aparece em 13º com 34 pontos, terminando a última rodada a cinco do Z-4. Como visitante, soma três vitórias, cinco empates e sete derrotas.

O duelo entre CRB e Ceará também será realizado às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL). O CRB é o décimo colocado, com 45 pontos, três a mais do que o Ceará, que aparece logo abaixo, em 11º, com 42.

Recentemente, o time alagoano conquistou boa vitória diante do Guarani, por 1 a 0, mas perdeu para o Mirassol na última rodada, pelo mesmo placar. A campanha dentro de casa, porém, é muito boa: oito vitórias, cinco empates e duas derrotas. Está invicto há 11 jogos, sendo oito vitórias.

O Ceará está em momento mais instável, há três jogos sem vencer, sendo duas derrotas. Como visitante, a situação é ainda pior, pois não conquista os três pontos há nove jogos, com cinco empates e quatro derrotas. Ao todo, soma 15 jogos fora de casa, com quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas.

A rodada seguirá com jogos até segunda-feira. No sábado, o Guarani recebe o Vila Nova para se manter no G-4 e Novorizontino e Botafogo também entram em campo. No dia seguinte, o líder Vitória defende o posto diante do Criciúma e, na segunda, o segundo colocado Sport encara a Ponte Preta.

CONFIRA OS JOGOS DA 31ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

21h30

CRB x Ceará

Atlético-GO x Ituano

SÁBADO

15h30

Tombense-MG x Juventude

17h

Sampaio Corrêa-MA x Novorizontino

Botafogo x Avaí

18h

Guarani x Vila Nova-GO

DOMINGO

18h

Criciúma x Vitória

SEGUNDA-FEIRA

20h

Sport x Ponte Preta