Verstappen lidera treino livre do GP do Catar em contagem regressiva para o tricampeonato

Com boa chance de confirmar o tricampeonato mundial da Fórmula 1 neste final de semana, durante o GP do Catar, Max Verstappen terminou o primeiro e único treino livre da etapa, nesta sexta-feira, como o piloto mais veloz do Circuito de Lusail, ao anotar uma volta de 1min27s428. Os ferraristas Carlo Sainz e Charles Leclerc vieram logo atrás, em segundo e terceiro, respectivamente, enquanto Fernando Alonso, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, George Russel, Oscar Piastri e Lando Norris completaram o top 10.

O TL único é fruto do atual formato do GP catariano com corrida sprint, marcada para sábado, após seu próprio treino classificatório no mesmo dia. Caso termine a prova curta, que conta pontos para o Mundial de Pilotos, em pelo menos sexto lugar, Verstappen garante o título. Antes de pensar nisso, contudo, o holandês da Red Bull foca em conseguir uma boa colocação no classificatório para a prova principal, ainda nesta sexta, às 14 horas. Se a confirmação não vier no sábado, Verstappen vai entrar na pista, domingo, precisando apenas de um oitavo lugar para festejar o tricampeonato, independentemente do resultado do companheiro Pérez, vice-líder do ranking.

De volta ao calendário da Fórmula 1 após ficar de fora da temporada de 2022, ano em que o Catar concentrou os esforços na Copa do Mundo de futebol, o Circuito de Lusail teve sua pista totalmente recapeada. Em cima do asfalto novo e quente, com os termômetros marcando cerca de 35º graus de temperatura ambiente, Carlos Sainz e sua Ferrari cravaram o tempo ser a batido, com 1min37s214, mas logo foram ultrapassados por Verstappen, que baixou para 1min34s913, antes de George Russel assumir a liderança ao anotar 1min34s898.

Conforme o tempo corria, a disputa foi afunilando com os pilotos começando a completar voltas em menos de 1min30s. Quando metade da uma hora de treino livre já havia passado, cinco nomes estavam abaixo dessa marca e ocupavam as primeiras posições na seguinte ordem: Alonso, Leclerc, Verstappen, Russell e Norris. A partir daí, o revezamento no topo foi frequente, com outros pilotos tentando entrar na briga, como Piastri, Hulkeneberg e Pérez.

Nos minutos finais, a disputa se estreitou entre a dupla da Red Bull, Alonso e os ferraristas. Alonso, com pneus médios, fez uma volta de 1min27s919 no momento em que restavam cinco minutos para o fim da disputa, mas viu Verstappen e sua Red Bull, calçando pneus macios, elevarem o nível para completar a melhor volta do dia, em 1min27s428. Depois que todos completaram suas voltas ao zerar do cronômetro, Alonso ainda perdeu posições para Sainz e Leclerc.

Confira o resultado do treino livre do GP do Catar:

1º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min27s428

2º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min27s762

3º. Charles Leclerc (MON/FERRARI), em 1min27s909

4º. Fernando Alonso (ESP/Aston Matin), em 1min27s919

5º. Serigo Pérez (MEX/Red Bull), em 1min28s016

6º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min28s027

7º. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min28s171

8º. George Russell (ING/Mercedes), em 1min28s336

9º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min28s380

10º. Lando Norris (ING/McLaren), em 1min28s441

11º. Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min28s550

12º. Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min28s590

13º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min28s679

14º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min28s690

15º. Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min28s732

16º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min28s821

17º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min20s041

18º. Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), em 1min29s106

19º. Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), em 1min29s238

20º. Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min29s502