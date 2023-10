Ponte Preta trabalha para ter atacante Pablo Dyego na reta final da Série B

Um dos destaques da Ponte Preta no primeiro semestre, o atacante Pablo Dyego não atua desde junho, quando se machucou na partida contra o Sport, no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Após cirurgia no joelho, o atacante foi liberado para treinos leves e o time de Campinas espera contar com o ponta daqui A duas rodadas, contra o Atlético-GO, pela 33ª rodada.

Um dos artilheiros da temporada 2023, Pablo Dyego foi peça fundamental no acesso e no título da Série A2 do Campeonato Paulista. Na Série B, atuou em apenas 10 jogos e marcou três gols. A Ponte Preta tem o pior ataque da segunda divisão, com apenas 17 gols marcados, em 30 jogos.

Na partida contra o Sport, no empate por 1 a 1, em junho, Pablo Dyego chegou a marcar o gol da Ponte, mas na reta final acabou lesionando o joelho. Inicialmente, o clube de Campinas optou por um tratamento conservador para tratar a torção, mas logo depois teve que mudar para uma artroscopia no joelho direito.

Após cirurgia, o atacante foi liberado para realizar treinos leves nesta semana, para melhorar o aspecto físico. Mesmo sem ritmo de jogo, a Ponte trabalha para ter o atleta já na partida contra o Atlético-GO, pela 32ª rodada, para ajudar o time na luta contra o rebaixamento. A tendência é que o atleta fique pelo menos no banco de reservas.

Antes disso, a Ponte entra em campo na segunda-feira, contra o Sport, pela 31ª rodada, na Ilha do Retiro. O time é o 15º colocado, com 33 pontos, a três da Chapecoense que abre a zona de rebaixamento com 30, e empatou com o ABC sem gols, na última quinta-feira.