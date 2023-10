Figueirense consegue suspender anulação da recuperação extrajudicial no STJ

Após anulação da recuperação extrajudicial, o Figueirense entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e conseguiu um efeito suspensivo para a decisão. Com isso, o clube catarinense fica novamente protegido de eventuais penhoras até o novo julgamento do STJ, ainda sem data marcada.

Em 12 de setembro, a recuperação extrajudicial foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) de forma unânime. Havia a expectativa de que o Figueirense sequer entrasse com um recurso, pois poderia entrar com um pedido de recuperação judicial, mas que poderia ser negado, deixando o clube exposto a penhoras.

Em negociação com a Liga Forte de Futebol, o clube catarinense espera receber R$ 3 milhões até o fim de outubro. Com o efeito suspensivo da anulação da recuperação extrajudicial, o valor não corre mais risco de ser penhorado.

Homologada em 2021, a recuperação extrajudicial consiste em um acordo entre as partes para pagamento de dívidas. O processo já tinha sido derrubado em janeiro, mas o Figueirense conseguiu um efeito suspensivo até o julgamento de setembro.

O Figueirense se concentra na disputa da Copa Santa Catarina, em que lidera com 11 pontos. O time volta a campo na terça-feira, às 20h, quando visita o Inter de Lages, no estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages (SC), pela sexta rodada. O jogo seria realizado no domingo, mas foi adiado por causa da previsão de fortes chuvas, com risco de inundações e deslizamentos.