Nagelsmann convoca Alemanha pela 1ª vez e zagueiro Hummels volta após mais de dois anos

O retorno do experiente zagueiro Hummels após mais de dois anos de ausência foi a principal novidade da primeira convocação de Julian Nageslmann na seleção da Alemanha. O jogador do Borussia Dortmund, de 34 anos, não defendia o país desde a Eurocopa de 2021 e será um dos pilares do novo comandante. Foram chamados 26 jogadores para os amistosos contra Estados unidos e México.

Na lista divulgada nesta sexta-feira para os jogos da Data Fifa contra Estados Unidos (dia 14) e México (17), Nagelsmann, substituto de Hansi Flick, demitido após goleada por 4 a 1 diante do Japão, fez algumas alterações, mas manteve a maioria da base que vinha sendo utilizada pelo antecessor.

Foram poucas as trocas, com destaque para a primeira convocação dos meio-campistas Andrich, do Bayer Leverkusen e Führich, do Stuttgart, além do atacante Behrens, do Unión Berlim. Adeyemi, Can e Schlotterbeck perderam espaço.

O treinador explicou o motivo de convocar o veterano Hummels. "Mats é um jogador com muita experiência e isso é algo que queremos ver. Tem uma excelente saída de bola e é valente para subir até o meio-campo", afirmou. "Sempre assume bons riscos, o que se faz necessário especialmente contra equipes que defendem muito bem. Tem experiência, conhecimento, e é alguém que pode transmitir aos companheiros o que queremos."

A ideia do novo comandante é mesclar experiência com juventude. Desta maneira, Goretzka, Gundogan e Müller aparecem para também dar sustentação aos garotos. O treinador explicou que a ausência de Schlotterbeck se faz pelo motivo de ele ter caído de rendimento em seu clube e não poupou elogios para Behrens.

"Queríamos outro atacante forte no jogo aéreo para poder reagir em diferentes situações. Veremos como ele se comporta nos treinos. Ele é um cara muito bom, que sempre quer vencer e que também faz muito defensivamente", explicou Nagelsmann. "Ainda faz corridas muito, muito boas, mas também é bom no jogo aéreo quando enfrentamos adversários que defendem recuados. Ele está muito presente na área e enfrenta muitos adversários, o que faz com que os seus companheiros também possam marcar gols."

Nagelsmann assume a Alemanha com intuito de apagar a má impressão dos últimos jogos, nos quais a seleção perdeu para a Bélgica (3 a 2), a Polônia (1 a 0), Colômbia (2 a 0) e Japão (4 a 1). Na série, ainda empatou por 3 a 3 com a Ucrânia, ganhando apenas na vice-campeã do mundo França, por 2 a 1, no último jogo.

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS:

Goleiros - Baumann (Hoffenheim), Leno (Fulham), Ter Stegen (Barcelona) e Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defensores - Gosens (Unión Berlin), Hummels (Borussia Dortmund), Raum (RB Leipzig), Rüdiger (Real Madrid), Süle (Borussia Dortmund), Tah (Bayer Leverkusen) e Thiaw (Milan)

Meio-campistas - Andrich (Bayer Leverkusen), Brandt (Borussia Dortmund), Führich (Stuttgart), Goretzka (Bayern de Munique), Gross (Brighton), Gündogan (Barcelona), Hofmann (Bayer Leverkusen), Kimmich (Bayern de Munique), Musiala (Bayern de Munique), Sané (Bayern de Munique) e Wirtz (Bayer Leverkusen)

Atacantes - Behrens (Unión Berlin), Fullkrug (Borussia Dortmund), Havertz (Arsenal) e Müller (Bayern de Munique)