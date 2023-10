Carrasco do Brasil na Copa de 1990, Caniggia pode pegar 15 anos de prisão por agressão sexual

Claudio Caniggia, ex-jogador da seleção argentina e carrasco do Brasil na Copa de 1990, corre o risco de pegar até 15 anos de prisão pelo crime de abuso sexual contra a ex-mulher Mariana Nannis Silles. A acusação foi confirmada nesta quinta-feira pelo Tribunal Nacional de Recursos Criminais da Argentina. A Justiça também apreendeu cerca de 5 milhões de pesos argentinos (R$ 73 mil reais na cotação atual) do ex-atacante de 56 anos.

De acordo com informações do jornal Clarín, o crime teria ocorrido em 6 de maio de 2018, entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, no apartamento 221 do Hotel Faena, em Puerto Madero, bairro nobre de Buenos Aires. Segundo os autos do processo, Caniggia tentou manter relações sexuais com sua então mulher na ocasião e ameaçou matá-la quando ela se recusou. Ele teria agredido ela com socos até e depois abusado de Mariana.

Por causa do processo, Cannigia foi impedido de sair da Argentina em junho. No recurso perante a Câmara Criminal de Buenos Aires, a defesa do ex-jogador questionou a veracidade do fato. Duas camareiras do hotel teriam testemunhado a favor de Mariana.

Cannigia ficou marcado para o torcedor brasileiro ao fazer o gol da vitória por 1 a 0 da Argentina sobre a seleção na Copa do Mundo de 1990, na Itália. A derrota nas oitavas de final mandou o Brasil para casa mais cedo e adiou o sonho do tetra. A partida também é lembrada pelo caso da água batizada que teria sido dada ao lateral-esquerdo Branco por um membro da comissão argentina. Maradona, autor da jogada do gol de Cannigia, foi quem revelou a história anos mais tarde.

Além do Mundial de 1990, Cannigia também fez parte do elenco da Argentina nas Copas de 1994, nos Estados Unidos, e 2002, na Coreia do Sul e Japão. Revelado pelo River Plate, ele também vestiu a camisa do Boca Juniors e acumulou passagens por equipes do futebol europeu, como Benfica, Roma, Atalanta, Hellas Verona e Rangers.