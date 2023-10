Renan Dal Zotto festeja 'grande vitória' do Brasil e foca em 'decisão' contra o Irã

Renan Dal Zotto vem vivendo um turbilhão de emoções no Pré-Olímpico de Vôlei, no Rio de Janeiro. Já admitiu que a seleção brasileira ficou devendo em alguns jogos, recebeu vaias e até pedidos para sair do comando da equipe. Nesta sexta-feira, o técnico era um misto de alegria e alívio. A vitória por 3 a 1 sobre Cuba o deixou extremamente feliz e ele comemorou muito o resultado. Neste sábado, o time enfrenta o Irã em jogo tratado como "semifinal" e a meta é repetir o desempenho para disputar a vaga para Paris-2024 com a Itália, no domingo.

Com 23/25, 25/18, 25/20 e 25/20 sobre os cubanos, então segundo colocados do Pré-Olímpico, a seleção ganhou a posição, ficando atrás somente de Alemanha e dos italianos, que fizeram 3 a 0 no Irã nesta sexta-feira. Para lutar pela vaga, os brasileiros terão de superar os iranianos neste sábado sem perder dois sets. Precisam de 3 a 0 ou 3 a 1 e Dal Zotto promete estudar bastante os adversários.

"Saímos satisfeitos. Pela vitória, pelos três pontos e pela forma como o time jogou do início ao fim. O tempo todo sabíamos exatamente o que estávamos fazendo. No primeiro set, Cuba pressionou bastante no saque, mas o time teve paciência, diminuiu o número de erros, o bloqueio e a defesa funcionaram e nosso contra-ataque melhorou", elogiou. "Jogamos taticamente muito bem, sacando nos jogadores certos e da forma correta. Estão todos de parabéns", disse, já focado no Irã. "Vamos encarar esse jogo contra o Irã como uma semifinal. Vamos estudar muito esse adversário, pois é um jogo decisivo".

Depois de perder os últimos pontos por causa de dores no tornozelo do pé esquerdo, o levantador Bruninho também estava satisfeito com a apresentação diante dos cubanos, mas admitiu que a seleção brasileira pode render ainda mais.

"Foi um bom jogo, fomos mais constantes e mantivemos um nível de jogo alto o tempo inteiro, sem alternâncias. Isso foi fundamental para conseguir essa vitória", afirmou. "A gente sabe que ainda pode melhorar, que tem pontos nos quais podemos crescer, mas uma vitória como essa dá moral, dá confiança. Sabemos que temos mais duas finais pela frente e vamos pensar no Irã agora."

O ponteiro Lucarelli também celebrou o bom desempenho verde e amarelo desta sexta-feira e pediu concentração contra os iranianos, que mesmo em situação ruim no Pré-Olímpico, têm um bom time.

"Foi a nossa melhor partida, a que jogamos com mais regularidade. Passe, ataque, saque, bloqueio, hoje tudo funcionou. Nas duas próximas partidas teremos que jogar nesse nível. São duas equipes que vivem momentos diferentes, mas as duas são qualificadas e serão jogos difíceis", previu.