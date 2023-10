Jovem Wesley pede para Corinthians 'levantar a cabeça' e crê em vitória contra o Flamengo

O jovem Wesley perdeu a posição diante do Fortaleza, na semifinal da Copa Sul-Americana, sendo lançado por Mano Menezes somente no segundo tempo. Diante do Flamengo, neste sábado, o habilidoso atacante deve voltar a começar uma partida e pede personalidade ao time para sair vencedor e se afastar da zona de rebaixamento.

Com somente uma vitória no segundo turno do Brasileirão - 1 a 0 sobre o Botafogo -, o Corinthians está somente quatro pontos distantes do Vasco, primeiro na faixa de queda, e superar o Flamengo na Neo Química Arena virou obrigação para espantar a má fase.

Além da queda na semifinal da Copa Sul-Americana, o time ainda perdeu o clássico diante do São Paulo, no Morumbi, na rodada passada. Mano Menezes está sem vencer neste ainda breve retorno de deve mexer na escalação para desencantar e reanimar o elenco, bastante cabisbaixo com os 2 a 0 no Castelão.

"Sabemos que vai ser uma partida muito difícil. Mas a gente vem trabalhando, infelizmente teve uma eliminação, não era o que a gente queria, agora é levantar a cabeça, seguir em frente, focar nesses últimos jogos do Brasileiro e sair com uma vitória amanhã (sábado)", afirmou Wesley, que pode recuperar a posição de Romero ou mesmo ser escalado em linha com três atacantes.

A equipe fez um trabalho físico forte nesta sexta-feira, na qual Mano Menezes escondeu qual escalação deve utilizar. O treinador conversou bastante com o lateral-esquerdo Fábio Santos, que falhou nos dois gols sofridos do fortaleza, e pode ser preservado.

"É um jogo importante. Sabemos que precisamos ganhar para ficar bem na tabela e para evoluir até o final do campeonato", pregou Wesley, repassando as recomendações do treinador. Não há outro resultado na cabeça dos corintianos neste sábado senão a vitória. O time está ciente de que a Gaviões da Fiel fará um protesto à tarde, na porta do CT Joaquim Grava, e quer amenizar as cobranças com um triunfo a partir das 21 horas, na Neo Química Arena.