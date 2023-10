Stefani e Ingrid Martins caem na semi do WTA 1000 de Pequim; Swiatek vai à final em simples

O grande momento vivido pelas brasileiras Luisa Stefani e Ingrid Martins no WTA 1000 de Pequim chegou ao fim pela semifinal na manhã deste sábado com derrota por 2 sets a 0 para a espanhola Sara Sorribes Tormo e a checa Marie Bouzková. As parciais foram um duplo 6/2.

Com o triunfo tranquilo, Sorribes Tormo e Bouzková enfrentarão a mexicana Giuliana Olmos e a taiwanesa Chan Hao-ching, que venceram a polonesa Magda Linette e a americana Peyton Sterns nesta madrugada por 2 sets a 0, em jogo apertado, que teve parciais de 7/5 e 6/4. A disputa pelo título nas duplas femininas está previsto para às 23h deste sábado.

Stefani e Martins deixam o WTA 1000 com um excelente campanha, que mantém Luisa no top 10 de duplas do WTA e coloca Ingrid no top 50 do ranking, sua melhor marca na carreira até o momento. Na sexta, elas haviam superado a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva, cabeças de chave número oito, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

SWIATEK EM MAIS UMA DECISÃO

Na chave de simples, a polonesa multicampeã Iga Swiatek (2ª do ranking da WTA) superou a americana Coco Gauff, atual campeã do Aberto dos Estados Unidos e número três do mundo, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3). A outra finalista será a russa Liudmila Samsonova (22ª), que chega à sua segunda final de WTA 1000 este ano. Ela superou a casaque Elena Rybakina por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (9/7) e 6/3.

Swiatek chegou a 16 vitórias seguidas, impondo o primeiro tropeço de Gauff em simples desde as quartas de final do WTA 1000 de Montreal, no Canadá, quando perdeu para a compatriota Jessica Pegula.

"Estou muito feliz com meu desempenho", disse Swiatek. "Parece que posso jogar livremente novamente, então estou muito feliz. Já faz um tempo que não me sinto assim. Então, vou lembrar pelo resto da minha carreira que mesmo que possam surgir tempos mais difíceis, na sua cabeça você sempre pode superar isso. E com muito trabalho você consegue isso", disse Swiatek.