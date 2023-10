Tottenham vence e dorme na liderança do Inglês; Manchester United busca virada nos acréscimos

O Tottenham vive um início de temporada animador sob o comando de Ange Postecoglou. O time londrino superou a adversidade de jogar o segundo tempo inteiro contra o Luton Town com um jogador a menos e conseguiu buscar o gol da vitória por 1 a 0. O triunfo coloca o Tottenham na liderança do torneio. Pela oitava rodada, o Manchester United teve um herói improvável para buscar a virada por 2 a 1 sobre o Brentford. O volante McTominay marcou duas vezes nos acréscimos e deu a vitória ao time em Old Trafford.

O Tottenham viu Bissouma tentar cavar uma falta já nos acréscimos do primeiro tempo e ser expulso com o segundo cartão amarelo. Mesmo com um a menos, o gol da vitória veio em jogada de James Maddison, que vive grande fase, e foi marcado por Van de Ven. Ainda invicto, o time de Postecoglou chega a 20 pontos, na primeira posição, mas pode ser alcançado por Manchester City ou Arsenal, que se enfrentam no domingo. O Luton Town, recém-promovido, é o 17º colocado, com quatro pontos.

Vivendo um péssimo início de temporada tanto na Liga dos Campeões quanto no Campeonato Inglês, além de problemas de vestiário e lesões, o Manchester United deu mais um susto em seu torcedor. O Brentford marcou com Jensen em Old Trafford e ia segurando a vitória até os 48 minutos do segundo tempo, quando Scott McTominay apareceu duas vezes na área para virar o duelo nos momentos derradeiros.

O resultado deixa o Manchester em nono, com 12 pontos. Já o Brentford é o 14º, com sete. Em situação bem parecida com a do rival de Manchester, o Chelsea também saiu perdendo neste sábado para o Burnley, mas buscou a virada por 4 a 1 em uma grande atuação de Sterling. A equipe fica em 10º, com 11 pontos. O Burnley é o primeiro time na zona de rebaixamento, com quatro pontos.

O Fulham contou com gol de Willian e assistência de Andreas Pereira para vencer o lanterna Sheffield United em casa por 3 a 1, chegando aos 11 pontos (12º). Já o Everton respira com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Bournemouth, em Liverpool. O time da casa chega a sete pontos, em 15º, enquanto o Bournemouth é o 19º, com três pontos.