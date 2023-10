Tenista cadeirante da seleção relata drama em Israel: 'Caiu uma bomba aqui próximo do hotel'

O conflito armado entre o governo de Israel e o Hamas, que se intensificou neste sábado, dia 7, começa a mostrar seus primeiros reflexos também no mundo do esporte. Leandro Pena, tenista de cadeira de rodas, teve sua volta ao Brasil confirmada às pressas por causa das consequências da guerra declarada na região. Ele desembarcou no país para participar do Israel Open.

Em contato com a reportagem do Estadão, o atleta contou que saiu do Brasil na quinta-feira à noite e chegou ao Oriente Médio por volta das 6 horas deste sábado, de acordo com o fuso horário local, que são seis horas a mais que o horário de Brasília. Quando subiu para o quarto do seu hotel, em Ramat Hasaron, cidade vizinha a Tel Aviv, em cerca de 40 minutos depois, soou a sirene que alertou a chegada de um míssil.

"Caiu uma bomba aqui próximo do hotel", contou Pena. "Só que a gente não se ligou. A gente não fazia ideia do que era, do que estava acontecendo. Nem a sirene, nem o estrondo. A gente não ligou o estrondo à bomba."

O tenista conta que, depois disso, optou por dormir um pouco. Mas, logo um diretor do torneio de tênis ligou em caráter de urgência dizendo que o brasileiro e todos os outros tenistas teriam de sair imediatamente do hotel, pois Israel tinha sido bombardeado pelo Hamas. Eram os primeiros sinais do conflito.

"O lugar mais seguro era o aeroporto. Ele mandou a gente embora, de volta para casa. Estamos no aeroporto desde às 13 horas (horário de Israel). Agora já são 18 horas. Vamos embarcar num voo para o Brasil com urgência às 22 horas. Veio eu e mais dois colegas participar de um torneio muito importante e acontece isso aí."

Enquanto espera para retornar ao Brasil, Leandro Pena revela que teve apoio da Confederação Brasileira de Tênis. O final do torneio estava previsto para o dia 14, mas toda a programação teve de ser revista por causa do conflito armado. Não haverá disputa.

"A gente está em Tel Aviv", explicou Pena. "Eu acredito que a bomba caiu em Tel Aviv, porque a gente estava num hotel bem ali no centro quando a gente ouviu o estrondo da bomba, muito alto. Mesmo com as janelas fechadas e à prova de som, chegaram a tremer. Eu estava só no quarto, no caso". Apesar disso, o tenista estava acompanhado de outros dois colegas que também iriam participar da competição. Ambos estavam num andar acima de Pena no momento do susto. Segundo o tenista, todos ouviram o barulho da mesma forma, mas que também não fizeram relação com a guerra.

Leandro Pena deverá chegar ao Brasil neste domingo.