Inter cede empate ao Bologna e pode perder ponta para Milan; Juventus vence clássico com Torino

A Internazionale de Milão voltou a tropeçar no Campeonato Italiano e pode perder a liderança para o rival Milan ao complemento da oitava rodada. Jogando no estádio Giuseppe Meazza, o time da casa chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Bologna. Também neste sábado, a Juventus venceu o clássico de Turim contra o Torino por 2 a 0 no Allianz Stadium e chegou a 19 jogos de invencibilidade no dérbi. A última vitória do Torino contra o rival aconteceu em 2015.

O empate é o segundo tropeço em três jogos da Inter no campeonato, o que deixa o time com 19 pontos, ainda na primeira posição. O Milan tem 18 e enfrenta o Genoa neste sábado, fora de casa. O Bologna está em oitavo, com 11 pontos. Já a Juve assume a terceira colocação, com 17 pontos, em um setor da tabela que está embolado, com Napoli, Fiorentina e Atalanta na cola, todos com um jogo a menos. Já o Torino chega a três jogos sem vitória e fica no meio da tabela, em 12º, com nove pontos.

A Internazionale teve um início fulminante contra o Bologna, mas o ritmo caiu rapidamente. Aos 11, Francesco Acerbi desviou na primeira trave a cobrança de escanteio de Çalhanoglu e fez 1 a 0. Aos 13, Lautaro Martínez chutou forte de fora da área e fez um golaço, 2 a 0. Mas o Bologna diminuiu já aos 19, com Orsolini cobrando pênalti. O empate do time visitante veio aos 7 do segundo tempo, com Zirkzee chutando da entrada da área.

Moise Kean estreou o gol no clássico logo no começo, mas o lance foi anulado por impedimento. O Torino fez um bom início de jogo, conseguindo manter a velocidade e alcançando boas finalizações. Mas a Juventus começou, aos poucos, a aparecer mais para a partida. Apesar das tentativas e da agitação, os dois times acertaram pouco o gol adversário.

Em uma quase "reprise" do primeiro tempo, a Juventus marcou com Gatti na volta do intervalo, após um bate-rebate na área. O gol chegou a ser anulado, mas foi validado após checagem do VAR, 1 a 0 Juventus. O brasileiro Bremer se lesionou no lance e ficou sangrando, mas recebeu cuidados médicos e segue na partida.

Para tranquilizar a situação no clássico, a Juventus ampliou o placar aos 17 minutos. Milik se antecipou muito bem em cobrança de escanteio e cabeceou para fazer 2 a 0. O Torino encontrou muitas dificuldades para finalizar e pouco incomodou a defesa do rival.