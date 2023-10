Verstappen despista sobre futuro e comemora o tricampeonato de F-1: 'Sensação fantástica'

Max Verstappen conquistou neste sábado o tricampeonato de Fórmula 1 ao terminar a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar em segundo lugar, atrás apenas do australiano Oscar Piastri, que conquistou a sua primeira vitória na carreira. O holandês desceu de sua Red Bull com um sorriso de ponta a ponta e comemorou o feito com seus companheiros de equipe.

"É uma sensação fantástica. Foi um ano incrível, muitas corridas excelentes. Claro, estou muito orgulhoso e ser tricampeão mundial é simplesmente incrível. Foi uma corrida bastante emocionante, um pouco prejudicada pelas entradas do safety car, mas, no geral, foi divertido na pista. Estou incrivelmente feliz no momento", disse.

Ainda no carro, Verstappen usou o rádio para agradecer o que foi feito pelos funcionários da Red Bull durante a temporada. "Eu não sei o que dizer. Um ano incrível. Obrigado por me fornecer um carro assim. Tem sido um prazer até agora este ano. Só quero agradecer a todos aqui na pista e na fábrica por colocarem todo o esforço. Por ter conseguido algo assim, não posso agradecer o suficiente e, além de todas as coisas relacionadas ao desempenho, também foi um prazer trabalhar com todos vocês, e isso é definitivamente o mais importante no final. Muito obrigado", afirmou.

Verstappen despistou quando questionado sobre o futuro e garantiu estar focado no momento. "Vamos ver o que acontece. Estou aproveitando o momento e espero que possamos manter esse ritmo por um tempo", disse.

Com o segundo lugar deste sábado, Verstappen alcançou os 407 pontos e não pode mais ser ultrapassado por seus rivais na briga pelo título. Sérgio Pérez, que abandonou a corrida sprint, ficou com 223, contra 194 de Hamilton.

Os pilotos voltam às pistas neste domingo, às 14h, para a corrida do Grande Prêmio do Catar. Max Verstappen largará da pole position já como campeão mundial de pilotos.