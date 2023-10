Milan vence Genoa com gol no fim e assume a liderança do Campeonato Italiano

O Milan assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Genoa por 1 a 0, neste sábado, no estádio Luigi Ferraris, pela oitava rodada. O gol foi marcado pelo norte-americano Pulisic já nos minutos finais do duelo.

Com o resultado, o Milan engata a quarta vitória consecutiva e continua reagindo na competição desde a derrota para a Inter de Milão. Agora, o clube rossonero chegou aos 21 pontos, contra 19 do seu arquirrival. O Genoa ocupa o 15º lugar, com oito.

O Milan começou o jogo cauteloso e chegou a sofrer certa pressão do Genoa, que ficou pedindo pênalti logo de cara. O árbitro, no entanto, mandou o jogo seguir. Com o passar do tempo, o time rossonero foi se soltando, mas sem conseguir criar oportunidades claras de gol.

Sem conseguir a infiltração, o Milan passou a arriscar de onde dava, mas Josep Maríinez fez defesas importantes para levar a igualdade para o intervalo.

O segundo tempo foi ataque contra a defesa. O Genoa recuou e chamou o Milan para o seu campo defensivo. O time visitante ameaçou com Alessandro Florenzi, mas a bola insistia em não entrar.

Quando tudo indicava que o empate seria decretado, o Milan chegou ao gol. Aos 42 minutos, Musah apareceu bem pela direita e achou Pulisc dentro da área. Ele girou para cima da marcação e mandou para o fundo das redes. A bola bateu na trave antes de entrar.

Antes do apito final, o jogo esquentou. Com ajuda do VAR, o goleiro Mike Maignan acabou expulso após forte entrada fora da área. A superioridade numérica do Genoa não durou muito tempo. Do outro lado,Josep Martinez levou o segundo amarelo e também foi para o chuveiro mais cedo.

Com 10 para cada lado, não deu tempo de mais nada. Com isso, o Milan acabou confirmando a vitória que o deixa novamente na liderança do Campeonato Italiano.