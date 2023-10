Juventude empata com Tombense na reinauguração do Almeidão

Depois de sair atrás no placar, Juventude empatou por 1 a 1 com o Tombense neste sábado, na reinauguração do agora reformado estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG). Fernandão marcou no primeiro tempo para os donos da casa, enquanto Matheus Vargas deixou tudo igual já no final do jogo. Com o resultado, o Juventude foi aos 54 pontos e se firmou no G-4. Já o Tombense vive um momento totalmente diferente. Agora sem vencer há quatro jogos, segue em 18.º, dentro da zona de rebaixamento, com 27 pontos.

Por não contar com uma estrutura exigida pela CBF para jogos de Série B, o estádio recebeu melhorias e adequações em um investimento avaliado em R$ 2,5 milhões. Com isso, enfim o Tombense pode estrear em casa. O estádio tem capacidade de 6.555 torcedores e abriga 76% da população da cidade, de pouco mais de 8.600 habitantes. O último jogo do Gavião no estádio foi em março de 2023, pelo estadual mineiro. Antes vinha mandando seus jogos em Muriaé (MG).

Apesar da qualidade do gramado, que ficou muito bom após a reforma, o duelo foi bastante truncado no meio-campo nos primeiros minutos. Tanto que a primeira chance de perigo só foi acontecer aos 34, quando Egídio cobrou escanteio e Kleiton cabeceou para fora, perdendo uma ótima oportunidade para o Tombense.

A resposta do Juventude veio em uma cobrança de falta de Nenê, aos 38 minutos, que saiu por cima do gol. Mas, o Tombense não desistiu e tirou o zero do placar nos instantes finais. Aos 43, Matheus Frizzo lançou para Fernandão, que invadiu a área e bateu no alto, sem chances para o goleiro Thiago Couto. O camisa 9 ainda acertou uma bola na trave no último lance. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial dos donos da casa. Na volta do intervalo, o Juventude foi para cima e até conseguiu empatar a partida com Reginaldo, aos 14 minutos, em um chute forte após um cruzamento na área. Mas, depois de analisar as imagens na cabine do VAR, o árbitro viu um toque no braço do atacante e invalidou o gol. Enquanto isso, o Tombense levou perigo em um chute de Egídio.

A partir daí, a intensidade do duelo caiu um pouco, com muitas substituições sendo feitas e faltas cometidas no meio-campo. Mesmo assim, as duas equipes seguiram tentando como podiam. Aos 32 minutos, o Tombense teve mais uma boa chance, quando Kleiton arriscou de fora da área e Thiago Couto tirou com o olhar.

Do outro lado, o Juventude seguiu em cima e foi presenteado com o gol de empate aos 43 minutos. Matheus Vargas recebeu na entrada da área, dominou e bateu colocado para o fundo das redes. Mas, antes do final do jogo, o Tombense levantou seus torcedores ao acertar uma bola no travessão com Bruno Matias. De qualquer forma, o duelo terminou mesmo empatado.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela 32.ª rodada. No sábado (14), o Tombense visita o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 17h. Já na segunda-feira (16), às 20h, o Juventude encara o Sport, em casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 1 JUVENTUDE

TOMBENSE - Felipe Garcia; Pedro Costa (Kevin), Ednei, Roger Carvalho e Egídio; Zé Ricardo, Bruno Matias, Matheus Frizzo (Robert) e Guilherme Santos (João Pedro); Kleiton (Daniel Amorim) e Fernandão (Keké). Técnico: Moacir Júnior.

JUVENTUDE - Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Emerson Santos (Kady), Vini Paulista (Matheus Vargas), Jadson e Nenê (Erick); David (Victor Andrade) e Gabriel Taliari (Ruan). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Fernandão, aos 43 minutos, do primeiro tempo e Matheus Vargas, aos 43 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Santos, Matheus Frizzo e Zé Ricardo (Tombense) e Emerson Santos (Juventude).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG).