Luis Guilherme esquece queda e pede Palmeiras em busca de sequência positiva no Brasileirão

Após entrar muito bem durante o empate entre Palmeiras e Boca Juniors, Luis Guilherme tenta esquecer a eliminação na Libertadores e pede para a equipe ir em busca de uma sequência positiva que possa a colocar na briga pelo título do Brasileirão. O time alviverde entrou na 26ª rodada com 44 pontos, oito atrás do líder Botafogo.

"Infelizmente, foi uma eliminação dura. A gente podia ter se classificado, acredito que fizemos uma boa campanha, mas não conseguimos ir à final. Fizemos um bom segundo tempo contra o Boca Juniors, mas não era para ser. Agora é focar no Brasileiro e buscar uma sequência positiva", disse.

Luis Guilherme também fez uma análise do confronto com o Santos, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão, deste sábado, às 16h, na Arena Barueri. "Estamos bem focados para fazer um grande jogo. Será muito difícil, é um clássico, mas nosso objetivo é a vitória e vamos em busca dela", afirmou.

Durante a eliminação na Libertadores, o técnico Abel Ferreira chegou a ser criticado pela demora em usar os jogadores das categorias de base do clube. Com isso, a expectativa é que as "crias" ganham mais oportunidade nesta reta final de Brasileirão. Em cima disso, Luis Guilherme falou sobre sua parceria com Endrick, que vem desde a base.

"É muito gratificante jogar com o Endrick no profissional. A gente vem jogando juntos desde o Sub-11 e estarmos aqui, podendo fazer jogadas que fazíamos na base, é muito especial. Ele é um cara que eu admiro bastante e temos uma amizade incrível", disse.

Ainda neste sábado, Abel Ferreira encerrou a preparação para o clássico e pode poupar os jogadores considerados mais desgastados do empate. A expectativa é que alguns jogadores da base já apareçam entre os titulares, casos de Endrick, Kevin e até Luis Guilherme.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga; Kevin (Luis Guilherme), Endrick e Rony.