Novorizontino evita derrota contra o Sampaio Corrêa, mas segue fora do G-4 da Série B

O Novorizontino não conseguiu voltar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, visitou o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís (MA), pela 31ª rodada, e empatou por 1 a 1. O resultado, porém, poderia ser pior, já que o time paulista saiu atrás do placar, com gol de Neto Paraíba, e só empatou nos minutos finais, com Douglas Baggio.

O empate deixa o Novorizontino com 51 pontos, mas ainda perto do G-4, em sexto lugar. O time vinha de derrota para o Guarani, por 2 a 1, também fora de casa, e espera retomar os bons resultados em casa, onde venceu as últimas três.

O Sampaio Corrêa chegou a 37 pontos e deu um passo importante para seguir longe da zona de rebaixamento. Além disso, demonstrou mais uma vez sua força jogando em casa, aumentando sua invencibilidade para seis jogos.

Mesmo jogando fora de casa, o Novorizontino foi para o ataque nos minutos iniciais. Rodolfo teve chance após boa arrancada na esquerda, mas chutou para fora. A resposta do Sampaio Corrêa veio com Robinho, que arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Jordi.

Lance parecido aconteceu, mas para o outro lado. Aylon, do Novorizontino, chutou de longe, mas o goleiro Luiz Daniel espalmou para escanteio. Perto do fim, Ytalo teve chance de abrir o placar para os mandantes, mas escorregou na hora do chute.

Se o gol não saiu no primeiro tempo, não demorou na etapa final. Logo aos dois minutos, o Sampaio Corrêa abriu o placar. Após boa troca de passes no meio-campo, Neto Paraíba arriscou de muito longe e marcou. A bola foi rasteira e pingou bem na frente do goleiro, que não conseguiu defender.

Depois disso, o Sampaio Corrêa focou na marcação e o Novorizontino partiu para o ataque. A primeira chance foi com Felipe Marques, que chutou cruzado para ótima defesa. Depois, foi a vez de Douglas Baggio chutar no cantinho para nova defesa de Luiz Daniel. Em outra boa chegada, Ronaldo recebeu na área, mas demorou para finalizar e o goleiro abafou o lance.

O Sampaio Corrêa conseguiu respirar um pouco em duas tentativas de Robinho, mas sem sucesso. Com as substituições, o Novorizontino conseguiu se manter no ataque. Zé Mateus quase empatou na bola parada ao acertar o travessão em cobrança de falta.

De tanto tentar, o Novorizontino chegou ao empate aos 44 minutos. O atacante Douglas Baggio recebeu na esquerda e fez bela jogada individual. Passou por dois marcadores, chegando até a área, na parte central, e chutou forte, contando com desvio na zaga para vencer o goleiro Luiz Daniel, que nada pôde fazer. O time paulista até tentou seguir na pressão pela virada, mas o placar terminou mesmo empatado.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela 32ª rodada. Às 17h, o Novorizontino recebe o Tombense no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Mais tarde, às 18h30, o Sampaio Corrêa visita o Ceará no Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 NOVORIZONTINO

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Mateus Pivô (Lucas Mota), Ícaro, Gustavo Henrique e Pará; Claudinei (Maurício), Neto Paraíba e Robinho; Pimentinha (Riquelmo), Ytalo (Alyson) e Vitinho (Jô). Técnico: Fernando Marchiori.

NOVORIZONTINO - Jordi; Adriano Martins, César Martins e Ligger (Felipe Marques); Zé Mateus, Geovane (Douglas Baggio), Marlon (Luiz Gabriel), Rômulo e Reverson; Aylon (Ronaldo) e Rodolfo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Neto Paraíba, aos dois, e Douglas Baggio, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pará (Sampaio Corrêa). César Martins, Geovane, Marlon, Rômulo, João Afonso e Aylon (Novorizontino).

ÁRBITRO - Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Castelão, em São Luís (MA).