Amazonas e Paysandu garantem acesso à Série C em rodada final

Amazonas-AM e Paysandu-PA são os dois mais novos integrantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado eles garantiram as duas primeiras colocações na sexta e última rodada da segunda fase da Série C. O time amazonense ainda disputará o título, pois terminou em primeiro lugar do Grupo C e vai enfrentar o Brusque, líder do Grupo B.

O Amazonas recebeu o já eliminado Botafogo, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), e venceu por 2 a 0, com gols de Diego Torres e Rafael Tavares. Com o resultado, terminou em primeiro lugar do Grupo C, com 12 pontos. Volta Redonda-RJ, com dez, e Botafogo-PB, com três pontos, estão eliminados.

Este é o segundo acesso seguido do Amazonas. O clube estreou na Série D em 2022 e agora conquistou novo sucesso em sua primeira participação na terceira divisão nacional. Fundado em 2019, participará da Série B pela primeira vez em sua história.

A outra partida, entre Volta Redonda e Paysandu, teve cara de final no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O time fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Barra, e ficou a um gol do acesso. Os dois empataram em dez pontos, mas o Paysandu ficou em segundo lugar por ter melhor saldo de gols: 1 a -1.

Tradicional clube brasileiro, com grande sucesso no início da década de 2000, incluindo participação no mata-mata da Libertadores, o Paysandu volta à Série B após cinco anos. O time paraense é bicampeão da competição, conquistando a taça em 1991 e 2001.

No Grupo B, São Bernardo-SP, com sete pontos, São José-RS, com cinco, e Operário-PR, com quatro, brigam pela última vaga. Os paulistas visitam os paranaenses, enquanto os gaúchos recebem o Brusque.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 6.ª RODADA:

SÁBADO

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Paysandu-PA

Amazonas-AM 2 x 0 Botafogo-PB

DOMINGO

16h

Operário-PR x São Bernardo-SP

São José-RS x Brusque-SC