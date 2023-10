Duda e Ana Patrícia estreiam com vitória na Mundial de Vôlei de Praia; Carol/Bárbara vencem 2ª

As principais representantes do vôlei de praia brasileirO estrearem com vitória, neste sábado, na Copa do Mundo de Vôlei de Praia, em Tlaxcala, no México. Líderes do ranking, Duda e Ana Patrícia começaram a jornada na competição com um triunfo por 2 sets a 0, parciais de 21/5 e 21/17, em duelo com as chilenas Rivas Zapata e Chris.

Atuais campeões mundiais, pois venceram a edição do ano passado, em Roma, as duas brasileiras conquistaram o ouro em quatro dos últimos cinco eventos do circuito internacional de vôlei de praia. Elas estão no Grupo A, e ainda enfrentam depois enfrentam as finlandesas Lathi/Athiainen e as francesas Richard/Placette nas busca pela classificação à próxima fase.

Melhores brasileiras do ranking mundial depois de Duda e Ana Patrícia, em sexto lugar, Bárbara Seixas e Carol Solberg também fora para a areia neste sábado. Depois de estreia com vitória por Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, mas conseguiram sair com uma vitória, vencendo por 2 sets a 1, parciais de 23/21, 23/25 e 15/9 sobre as italianas Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, venceram as japonesas Ishii e Mizoe neste sábado.

Outras representantes do Brasil estiveram em quadra. Andressa e Vitória venceram Paulikiene e Raupelyte por 2 sets a 1, enquanto Tainá e Victoria foram derrotadas por 2 a 0 pelas chinesas J.Dong e Wang. Agatha e Rebecca enfrentaram as anfitriãs mexicanas Alabrran e Vidaurrazaga e venceram sem maiores dificuldades, com 2 a 0 de vantagem no placar.

Entre os homens, George e André, terceiros colocados do Ranking Mundial, foram derrotados por 2 a 1 pelos ucranianos Popov e Reznik. Um dia antes, na sexta, haviam vencido os americanos Evans e Budinger por 2 a 0. Evandro e Artur pederam por 2 a 0 para os mexicanos Galindo e Aguirre. Já Pedro Solberg e Guto foram derrotados por 2 a 0 em duelo com Ha Likejiang e Wu Jiaxin, da China.