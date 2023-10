Palmeiras junta os cacos após queda da Libertadores e pega Santos embalado no Brasileirão

O técnico Abel Ferreira tem como um de seus mantras a ideia de que o time tem "24 horas para comemorar ou lamentar" resultados antes de retomar a concentração para o próximo desafio. No clássico com o Santos, neste domingo, na Arena Barueri, o Palmeiras colocará à prova a frase do português para se reencontrar no Brasileirão após a eliminação na semifinal da Libertadores diante do Boca Juniors.

Do outro lado, porém, a equipe alviverde não terá moleza. O Santos conseguiu se recuperar com Marcelo Fernandes em seu comando técnico, deixou a zona de rebaixamento e tem mostrado uma postura em campo convincente. Um duelo com um rival dolorido é a oportunidade perfeita para alcançar o terceiro triunfo seguido e deixar concorrentes para trás.

Um dos trunfos do Santos para sair com a vitória atende pelo nome de Marcos Leonardo. Se balançar as redes, ele entrará para o top 50 de maiores artilheiros da equipe da Vila. O atacante de 20 anos foi fundamental na vitória sobre o Bahia por 2 a 1 e na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco e busca seu primeiro gol contra o rival alviverde. O sistema alvinegro está montado para o jovem brilhar.

Um cenário oposto é o que se encontra no Palmeiras. Enquanto o time sofre para fazer gols (dois nos últimos quatro jogos), o técnico Abel Ferreira insiste em deixar os jovens no banco mesmo sendo nítida a mudança de comportamento do time com Endrick, Kevin e Luís Guilherme em campo.

Na rodada passada, contra o Red Bull Bragantino, Abel colocou garotos em campo e viu o Palmeiras fazer uma apresentação razoável apesar da derrota por 2 a 1. Contra o Boca, retomou a formação titular que não tem dado certo e não teve tempo suficiente para reagir e evitar que a decisão fosse para os pênaltis.

"Eu durmo na cama que eu faço, não na que fazem para mim. Eu perco e ganho com as minhas ideias, não com as dos outros", expressou o português após a queda na Libertadores. Resta saber se diante dos resultados negativos, Abel fará alterações na equipe titular. A distância para o líder Botafogo é de oito pontos, restando 13 partidas, uma delas um confronto direto no Rio.

No Santos, apesar da confiança em processo de recuperação, a ausência de atletas importantes preocupa. O meia Lucas Lima, o atacante Soteldo, o lateral-esquerdo Dodô (titulares) e o volante Rodrigo Fernández (reserva) não vão jogar porque estão cumprindo suspensão. Messias, Nonato e Morelos devem ganhar um lugar no time titular. Os santistas consideram favorável o fato de o Palmeiras ter de mandar o jogo em Barueri por causa do show, na próxima semana, do cantor canadense The Weeknd no Allianz Parque.

"Como o Palmeiras não jogará no seu estádio, vamos tentar tirar proveito dessa situação, já que em Barueri o gramado não é sintético. Essa nossa sequência de vitórias foi muito importante. Foram dois confrontos diretos e tive a oportunidade de voltar a exercer essa função de ala, dessa vez pela direita. O Marcelo tem me orientando bastante sobre o posicionamento e estou fazendo de tudo para me aprimorar cada vez mais", avaliou Lucas Braga.

Outra condição que o Santos tentará derrubar no domingo é um longo tabu contra o Palmeiras que já dura quatro anos. Nos últimos 12 encontros entre alvinegros e alviverdes, os jogadores do time da capital puderam comemorar em nove oportunidades, além de três empates. A última vitória santista aconteceu em outubro de 2019, na Vila, pelo Brasileirão (2 a 0).