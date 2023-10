Internacional faz clássico com o Grêmio para esquecer a eliminação na Libertadores

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro contará com vários clássicos. Um deles será entre Internacional e Grêmio, o tradicional Gre-Nal. Neste domingo, às 16h, eles se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em momentos bem diferentes. No primeiro turno, o time tricolor venceu por 3 a 1, com gols de Luis Suárez, Villasanti e Bitello, enquanto Johnny descontou.

O Internacional vem de uma dura eliminação nas semifinais da Libertadores para o Fluminense, no meio de semana, sofrendo derrota por 2 a 1, em casa, com virada nos minutos finais. O revés faz com que a diretoria projete apenas 35 mil torcedores para o clássico.

Como priorizou a competição continental, o Inter estacionou nos 29 pontos, perto da zona de rebaixamento. O time colorado perdeu os dois últimos jogos, para o Athletico-PR, por 2 a 0, fora, e para o Atlético-MG, por 2 a 1, em casa. Como visitante, já fez 12 jogos no Brasileirão, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

O técnico Eduardo Coudet não deve mudar muito o time e encara o clássico como grande chance para retomar a confiança. O lateral-direito espanhol Hugo Mallo, porém, é desfalque por suspensão e dará lugar a Bustos. Outra novidade, ao menos na lista de relacionados, deve ser o atacante Pedro Henrique, recuperado de fratura no braço.

Coudet lamentou muito a eliminação, mas quer ver o Inter olhando para frente. "Temos que ter a cabeça positiva. Sinto que fizemos tudo o que tínhamos de fazer. Se existisse justiça no futebol, tínhamos de estar pensando na final da Libertadores. É uma dor muito grande. É um golpe duríssimo, mas vamos nos levantar e mirar lá na frente novamente."

O Grêmio, por outro lado, já estava focado apenas no Brasileirão e briga pelas primeiras posições. Está há três jogos invicto: empatou com o Corinthians, por 4 a 4, venceu o Palmeiras, por 1 a 0, e empatou com o Fortaleza, por 1 a 1, chegando a 44 pontos.

O técnico Renato Gaúcho adotou tom de mistério para o clássico, mas não deve mexer drasticamente na escalação. A principal dúvida é em relação ao atacante João Pedro Galvão, substituído no último jogo por dores na virilha. Ferreira e Everton Galdino são as opções mais prováveis.

Outra mudança será no meio-campo, já que Villasanti cumpriu suspensão e volta no lugar de Nathan, formando o setor de volantes com Carballo e Pepê. Na zaga, Pedro Geromel e Kannemann seguirão como titulares, algo que não acontece em um Gre-Nal desde o fim de 2021 por conta de lesões.

Na visão de Renato Gaúcho, caso o Inter tivesse avançado à final da Libertadores, poderia ir para o jogo em clima de festa. Com a queda, a obrigação de resposta aumentou bastante. "Há uma grande chance de o Inter se recuperar se vencer o Gre-Nal. Eu conversei com o meu grupo sobre isso. O Grêmio não é favorito, independentemente da posição ou do contexto do jogo, é um Gre-Nal. Vamos buscar a vitória como sempre, já que ainda sonhamos com o título."