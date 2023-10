Liverpool e Brighton empatam por 2 a 2 e perdem chance de encostar nos líderes do Inglês

O equilíbrio marcou as partidas da oitava rodada do Campeonato Inglês na manhã deste domingo. Na parte de cima da tabela, Brighton & Hove Albion e Liverpool empataram por 2 a 2 na cidade de Falmer, resultado ruim para as duas equipes, que ficam mais distantes dos líderes. West Ham e Newcastle também ficaram no empate pelo mesmo placar em Londres.

O Liverpool fica na terceira colocação, ao menos momentaneamente, com 17 pontos, a três do líder Tottenham. Manchester City e Arsenal ainda se enfrentam na rodada. O Brighton é o quinto colocado, com 16 pontos, mesma pontuação do Aston Villa, que empatou por 1 a 1 com o Wolverhampton neste domingo e fica em sexto. Na mesma zona estão West Ham (sétimo, com 14 pontos) e Newcastle (oitavo, com 13 pontos).

Após início espetacular, o Brighton caiu de nível nas últimas partidas, mas contou com uma ajuda de Van Dijk para abrir o placar neste domingo. Simon Adingra pegou Alisson mal posicionado após saída de bola errado e marcou com chute de longe. Ainda no primeiro tempo, Mohamed Salah apareceu para virar o jogo. O egípcio empatou aos 40 com chute de primeira e virou com gol de pênalti nos acréscimos. O Liverpool cedeu o empate na reta final do segundo tempo, aos 37, com o zagueiro Lewis Dunk completando cobrança de falta lateral de March.

Em disputa de bons elencos, o West Ham saiu na frente do Newcastle com gol de Tomas Soucek aos 8 minutos. O ítalo-brasileiro Emerson Palmieri deu assistência após driblar o goleiro. Matador, Alexander Isak empatou para o Newcastle e também fez o gol da virada em cinco minutos, mostrando todo seu faro de gol. Reforço do West Ham para a temporada, Mohammed Kudus recebeu na entrada da área e empatou a partida aos 44 do segundo tempo.

Em casa, o Wolverhampton abriu o placar com Hee-Chan Hwang logo na volta do intervalo, com grande jogada do português Pedro Neto. O empate veio rápido para o Aston Villa, com o zagueiro espanhol Pau Torres.