Líder Gabriel Casagrande vence terceira na temporada da Stock Car 2023 em Buenos Aires

Gabriel Casagrande mostrou ainda mais que quer o bicampeonato da Stock Car. O piloto da A.Mattheis Vogel venceu a corrida 1 da nona etapa, no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires, neste domingo, dia 8. Foi a décima vitória na carreira do piloto, e a terceira neste ano. Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Gianluca Petecof (Full Time) fecharam o pódio. O top-3 repetiu a formação que teve na corrida 1 da última etapa, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

Fraga largou e abriu grande vantagem logo no começo da prova. Atrás dele, Petecof tentou se defender do líder Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), mas o campeão de 2021 conseguiu espaço para avançar e deixar o jovem para trás. Quem também ficou foi o piloto da casa, o argentino Matías Rossi (Full Time), que viu Thiago Camilo (Ipiranga Racing) ultrapassá-lo.

O uruguaio Santiago Urrutia, que estreou substituindo Raphael Teixeira na Cavaleiro Motorsport, girou e saiu da pista. O safety car foi acionado e travou a entrada para o boxes. O piloto precisou abandonar a prova. Quando as paradas foram permitidas, os pilotos que estavam na frente pararam antes. Na retomada, Casagrande conseguiu deixar Fraga para trás.

Faltando cinco minutos para a última volta, meio segundo separava Fraga de Casagrande. O líder do campeonato tentava defender-se. Mais atrás, Dudu Barrichello (Mobil Full Time) fazia boa ofensiva contra Matías Rossi. Quando o espaço abriu, Guilherme Salas (KTF Sports) passaram para colar em Thiago Camilo, que estava em terceiro.

Enquanto Casagrande ganhava ainda mais distância de Fraga, Salas passou Dudu e fugiu de outros pilotos do meio do pelotão. Rossi perdeu posição também para Ricardo Maurício (Eurofarma) e Rafael Suzuki (Pole Motorsport). O argentino frustou a expectativa depois de bons treinos na sexta-feira e um classificatório razoável, indo ao Q3, no sábado. A estratégia, então, foi mirar na corrida 2, diminuindo o ritmo e tentando sair de uma posição boa na segunda prova, já que os dez primeiros do grid final invertem a largada. A estratégia também foi usada por Rubens Barrichello (Mobil Full Time), que largou em 14º e terminou em nono.

Daniel Serra (Eurofarma) viu a briga pelo campeonato ficar mais longe. Ele terminou em 20º. O resultado de Ricardo Zonta (RCM), que chegou a Buenos Aires como terceiro colocado, também ajudou Casagrande a isolar-se na liderança.

Resultado da corrida 1:

Gabriel Casagrande

Felipe Fraga

Gianluca Petecof

Thiago Camilo

Guilherme Salas

Eduardo Barrichello

Rafael Suzuki

Ricardo Maurício

Rubens Barrichello

Matías Rossi

César Ramos

Felipe Massa

Marcos Gomes

Felipe Baptista

Nelsinho Piquet

Rodrigo Baptista

Denis Navarro

Julio Campos

Allam Khodair

Daniel Serra

Cacá Bueno

Gaetano Di Mauro

Lucas Foresti

Tony Kanaan

Bruno Baptista

Sergio Jimenez

Enzo Elias

Ricardo Zonta

Lucas Kohl

Santiago Urrutia