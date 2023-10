Arthur Nory sofre queda na final da barra fixa e perde chance de medalha e vaga olímpica

Arthur Nory fechou a participação do Time Brasil no Mundial de Ginástica Artística da Antuérpia, na Bélgica. O campineiro de 30 anos participou da final da barra fixa e foi o primeiro a se apresentar, mas sofreu uma queda e ficou sem lugar no pódio. Ele também disputava uma vaga olímpica com o croata Tin Srbic, que cravou sua série e levou a melhor contra o brasileiro.

O brasileiro aumentou bastante a dificuldade de sua série, mas a queda acabou pesando na pontuação final, que foi de 13,533 pontos. Na sequência, Tin Srbic cravou e ficou com 14,500 pontos, ultrapassando o brasileiro. Depois o croata ainda teve sua nota revisada e aumentou para 14,700, o que garantiu a prata para ele.

Atual campeão olímpico da barra fixa, o japonês Daiki Hashimoto teve nota de 15,233, conquistando seu primeiro ouro, após ser vice em 2021 e 2022. A prata foi de Srbic e o bronze ficou com o chinês Su Weide, com nota de 14,500. Nory terminou a final na sexta colocação.

Apesar de não conseguir medalha nas barras fixas, o Brasil bateu recorde de medalhas nesta edição do Mundial. Foram seis no total, um ouro, três pratas e dois bronzes. O grande destaque foi Rebeca Andrade, que esteve no pódio em todas as provas. Ela conquistou ouro no salto, prata no individual geral e no solo e bronze na trave (seu primeiro pódio). O Brasil também venceu a prata na disputa por equipes, com Rebeca e Flávia Saraiva, esta que ainda garantiu o bronze no solo.