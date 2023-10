Leverkusen vence e reassume liderança do Alemão; Bayern de Munique triunfa e se mantém na briga

O Bayern de Munique segue na caça pela liderança do Campeonato Alemão. Jogando na Allianz Arena, em Munique, o time de Thomas Tuchel venceu o Freiburg por 3 a 0 e segue invicto na competição. O clube segue na perseguição ao líder Bayer Leverkusen, que bateu o Koln por 3 a 0 na manhã deste domingo, também pela 7ª rodada e é mais um a continuar invicto no torneio.

Com os resultados, o Bayern de Munique chegou a 17 pontos, na terceira posição da competição - seu adversário, o Freiburg, segue com 10 em oitavo. O elenco de Tuchel segue a dois pontos do Leverkusen, que chegou a 19 pontos com a vitória contra o lanterna Koln, que tem apenas um ponto. O Stuttgart tem 18 pontos e é o vice-líder. Outro invicto neste início de torneio, o Borussia Dortmund também tem 17 pontos e está em quarto.

O ponta Kingsley Coman foi o grande destaque da partida. Com apenas 12 minutos, o ponta francês recebeu de Thomas Muller e finalizou com muita força para vencer Atubolu. Ainda no primeiro tempo, aos 25, Kane limpou a jogada e serviu para Sane, sem goleiro, só completar para o fundo das redes.

Leroy Sane chegou a marcar novamente aos 44, em uma bela jogada individual para cima da marcação, mas o árbitro de vídeo (VAR) anulou o lance por impedimento. Para fechar a vitória em Munique, Coman apareceu novamente aos 40 do segundo tempo. O atacante recebeu de Laimer e arriscou o chute. A bola desviou no meio do caminho e tirou o goleiro da jogada.

Contra o Colônia, o time do Bayer Leverkusen encaminhou a vitória no primeiro tempo em mais uma grande atuação. Hofmann abriu o placar e Frimpong ampliou o marcador. Em grande fase, Victor Okoh Boniface fez 3 a 0 para o time de Xabi Alonso na etapa final.

O Bayern de Munique só volta a campo no dia 21 de outubro, contra o Mainz, fora de casa, às 13h30 (horário de Brasília). O intervalo de quase duas semanas deve-se às datas FIFA, com eliminatórias para a Copa do Mundo e amistosos pelo mundo. A Alemanha, sede da próxima Eurocopa, tem confronto marcado com México e Estados Unidos.