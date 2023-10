Marcelo Fernandes destaca postura 'sem vaidade e sem frescura' como pilar da reação do Santos

A vitória por 2 a 1 no clássico com o Palmeiras deste domingo consolidou a reação do Santos no Brasileirão sob o comando de Marcelo Fernandes, alçado do cargo de auxiliar ao de treinador após a demissão de Diego Aguirre. Com três triunfos seguidos, pois superou Bahia e Vasco nas rodadas anteriores, o técnico santista acredita que o bom momento vivido pela equipe só foi possível porque os jogadores compraram o seu discurso, que é bastante simples e direto.

"Hoje nós temos três pilares no Santos. É simplicidade, sem vaidade e sem frescura", afirmou o treinador em coletiva de imprensa na Arena Barueri, onde o clássico foi disputado com mando dos palmeirenses. "São jogadores hiper, mega dedicados, que trabalham muito o dia inteiro. Faltava o lance da cabeça, faltava confiança. Eu mostrei que eles têm perfil para ter a confiança necessária, e eles jogam no maior time do mundo, por isso tem de ter confiança", completou.

Para extrair tal postura dos atletas, Fernandes não hesita em mostrar seu lado mais linha dura. "Eu sempre fui responsável pelo trabalho sujo, eu sempre tive isso na minha profissão, o que me ajudou. Para esses jogadores que estão aí, eu sou o que mais pega no pé de todos. Hoje eu peguei no pé do Jean Lucas a todo momento. Mas o que acontece? Eles assimilam, porque sabem que é para o bem. Eles entendem, não tem vaidade, é para o Santos", afirmou.

Depois de terminar o primeiro tempo com um empate por 1 a 1 no placar, o time alvinegro voltou melhor para a segunda etapa, mais ofensivo, após a conversa no vestiário. "O que falei é que jogar um clássico contra eles é difícil? Sim, mas a gente estava vendo que tinha condições de chegar. Aí falei: 'vamos ganhar o jogo'. Tivemos mais confiança", disse. "No primeiro tempo, estudamos muito a equipe do Palmeiras, porque eles jogam num 4-3-3, mas eles constroem com três por dentro e adiantam o time. Fechamos muito bem a linha de cinco e os três do meio foram preponderantes: o Nonato, o Rincón e o Jean Lucas. Depois, o Dodi e o Camacho", completou.

O triunfo manteve o Santos fora da zona de rebaixamento, agora com 30 pontos, em 14º lugar, três pontos acima do Vasco, primeiro time dentro da degola. Entre os santistas e vascaínos, estão o Bahia em 16º, com 28, e o Cruzeiro em 15º, também com 30 e um jogo a menos. A próxima partida da equipe do litoral paulista será dia 19, contra o Red Bull Bragantino, após a pausa do calendário do futebol nacional para a disputa da Data Fifa que começa nesta segunda-feira.