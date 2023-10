Fortaleza vence América-MG, de virada, e entra no G-6 no Brasileirão

Depois de fazer história neste meio de semana, ao se tornar o primeiro time nordestino a chegar na final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza não teve vida fácil, mas também conseguiu manter a boa fase no Brasileirão. Na noite deste domingo, em jogo válido pela 26.ª rodada, o time cearense saiu atrás, mas venceu o América-MG, de virada, pelo placar de 3 a 2 e entrou no G-6.

Atualmente, o Fortaleza é sexto colocado com 42 pontos e apesar de ter chances de se classificar para a Libertadores caso se sagre campeão da Sul-Americana, o time cearense não quer dar sopa para o azar e quer confirmar sua vaga via Brasileirão. Já o América-MG vive um momento totalmente diferente. Lutando contra o rebaixamento, agora é o lanterna com apenas 18 pontos, duas pontos atrás do Coritiba que venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, em Minas Gerais.

O duelo disputado no Castelão foi bastante movimentado desde o início. Tanto que não demorou para o zero sair do placar. Aos 13 minutos, Cazares recebeu dentro da área e chutou forte. Mas, a bola desviou no braço de Brítez antes de ir para fora. Porém, após analisar as imagens na cabine do VAR, o árbitro marcou pênalti. Mastriani foi para a cobrança, deslocou o goleiro João Ricardo e colocou o América-MG em vantagem.

Minutos depois, aos 22, Mastriani marcou mais um. O camisa 17 recebeu na entrada da área, ajeitou e chutou colocado, no cantinho do goleiro João Paulo que até tentou se esticar na bola, mas viu a bola morrer no fundo da rede. Apesar da desvantagem, o Fortaleza não abaixou a cabeça e conseguiu descontar ainda no primeiro tempo. Aos 30, Zé Welison cruzou na área e Lucero chegou testando para o gol.

Na volta do intervalo, o Fortaleza conseguiu empatar com Thiago Galhardo, logo aos cinco minutos do segundo tempo, mas o árbitro pegou um impedimento no lance e invalidou o gol. Mas, aos dez minutos, chegou ao objetivo. Galhardo serviu Machuca na área, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e deixar tudo igual no placar.

Empolgado pelo gol de empate, o Fortaleza passou a buscar a virada a todo custo. Depois de algumas tentativas, virou com Bruno Pacheco, aos 22 minutos. Ele tabelou com Galhardo e fez um bonito gol. A partir daí, os donos da casa passaram a controlar a vitória, enquanto o América-MG fez de tudo pelo empate. Mas, mesmo assim o duelo terminou com a vitória, de virada, por 3 a 2, dos donos da casa.

Agora, o Brasileirão irá dar uma pausa para mais uma Data Fifa, para jogos das Eliminatórias, e os dois times voltam a campo apenas no dia 18 (quarta-feira), pela 27.ª rodada do Brasileirão. Logo às 20h, América-MG recebe o líder Botafogo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 21h30, o Fortaleza visita o Vasco, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 2 AMÉRICA-MG

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison (Thiago Galhardo), Caio Alexandre e Pochettino (Calebe); Yago Pikachu (Pedro Augusto), Lucero (Silvio Romero) e Guilherme (Machuca). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

AMÉRICA-MG - Aguerre; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho (Javier Méndez), Emmanuel Martínez, Juninho, Cazares (Welligton Paulista) e Nicolas (Marlon); Mastriani (Adyson) e Everaldo (Breno). Técnico: Fabián Bustos.

GOLS - Mastriani, aos 17 e aos 22, e Lucero, aos 30 minutos do primeiro tempo. Machuca, aos dez e Bruno Pacheco, aos 22 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Britez e Machuca (Fortaleza) e Ricardo Silva (América-MG).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).