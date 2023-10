Duda e Ana Patrícia vencem dupla finlandesa e avançam de fase no Mundial de Vôlei de Praia

Dupla número 1 do ranking mundial de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia garantiram neste domingo a vaga na fase eliminatória do Mundial, disputado em Tlaxcala, no México. A classificação veio com uma vitória por 2 sets a 0, com dupla 21/14 nas parciais, contra as finlandesas Anthiainen e Lahti, em duelo da segunda rodada do Grupo A.

As duas brasileiras são as atuais campeãs mundiais, pois venceram a edição do ano passado, em Roma. Além disso, conquistaram o ouro em quatro dos últimos cinco eventos do circuito internacional de vôlei de praia. Antes do início da disputa da próxima fase, vão decidir com as francesas Richard/Placette a liderança do Grupo A, em jogo marcado para as 14 horas de segunda-feira.

Tainá e Victoria, que também representaram o Brasil em Tlaxcala neste domingo, venceram as americanas Alix e Haward, mas ainda não garantiram a classificação no Grupo K. O placar foi de 2 sets a 0, com duplo 21/17. Na disputa masculina, Evandro e Arthur venceram os cubanos Alayo e Diaz por 2 a 1, parciais de 22/20, 19/21 e 15/12, enquanto Pedro Solberg e Guto fizeram 2 a 0, parciais de 21/12 e 21/10, nos salvadorenhos Blanco e Garcia.

A Copa do Mundo de vôlei de praia reúne 48 duplas de cada gênero. Na primeira fase, foram divididas em 12 grupos de times que jogam entre si na primeira fase. Os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros avançam direto para a fase eliminatória. Os outro oito terceiros colocados jogam a repescagem que classificará os vencedores dos jogos para a etapa seguinte. A partir dessa fase, todos os jogos são eliminatórios até a decisão.